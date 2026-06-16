Politik

Der EU-Waffenchef warnt eindringlich: "Wir produzieren die falschen Waffen!"

Der EU-Verteidigungskommissar warnt vor einem gefährlichen Missverhältnis in Europas Rüstungsstrategie. Während Donald Trumps Iran-Krieg die amerikanischen Waffenlager leert und die Ukraine unter Druck setzt, wächst die Frage, ob Europas Industrie die Waffen produziert, die an der Front wirklich gebraucht werden.