Politik

Der EU-Waffenchef warnt eindringlich: "Wir produzieren die falschen Waffen!"

Der EU-Verteidigungskommissar warnt vor einem gefährlichen Missverhältnis in Europas Rüstungsstrategie. Während Donald Trumps Iran-Krieg die amerikanischen Waffenlager leert und die Ukraine unter Druck setzt, wächst die Frage, ob Europas Industrie die Waffen produziert, die an der Front wirklich gebraucht werden.
Autor
avtor
Leonora Marienlund Klint
16.06.2026 15:30
Aktualisiert: 16.06.2026 16:01
Lesezeit: 7 min
Der EU-Waffenchef warnt eindringlich: "Wir produzieren die falschen Waffen!"
„Der Krieg im Iran wird sich mit Sicherheit auf Europa und die Ukraine auswirken“, warnt der EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius in einem Interview. (Foto: dpa) Foto: Philipp von Ditfurth

Im Folgenden:

  • Warum der Nahostkonflikt die amerikanischen Waffenlieferungen für Europa auf Jahre hinaus gefährdet.
  • Weshalb der EU-Verteidigungskommissar die Produktion von teuren Hightech-Waffen in Europa scharf kritisiert.
  • Welche pragmatischen Rüstungsstrategien sich die europäische Industrie jetzt von der Ukraine abschauen soll.

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Leonora Marienlund Klint

***

Leonora Marienlund Klint ist EU-Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Sie berichtet über europäische Politik, wirtschaftspolitische Entscheidungen in Brüssel und die strategische Rolle der EU im internationalen Umfeld.

 
 
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