Ukraine-Krieg: Belügt Putins Generalstab den Kremlchef über die Front?

Russlands Führung zeigt Putin offenbar ein geschöntes Bild der Front

Eine geleakte Karte deutet darauf hin, dass Russlands Militärführung Putin ein falsches Bild der Lage in der Ukraine vermittelt. Die russischen Truppen rücken dort nur in sehr schleppendem Tempo vor. Das berichten unsere Kollegen von Børsen.

Es gibt das, was auf dem ukrainischen Schlachtfeld geschieht. Und es gibt das, was die russischen Spitzengeneräle ihrem Präsidenten Wladimir Putin erzählen. Das sind derzeit zwei völlig unterschiedliche Dinge. Eine geleakte Karte aus dem russischen Verteidigungsministerium, die von einem ukrainischen Kartografen auf X geteilt wurde, zeichnet das Bild, dass Russland im April eine Reihe neuer Städte und Gebiete in der Ostukraine erobert hatte. Die unabhängige Denkfabrik Institute for the Study of War, die die Entwicklung auf dem Schlachtfeld genau verfolgt, bewertet die Karte als authentisch und aus dem Kreml stammend.

Doch die Karte verschönert die Wahrheit. Denn Ende Mai deutet nichts darauf hin, dass Russland mehrere der Gebiete kontrolliert, die auf der Karte eingezeichnet sind. Es sieht also so aus, als gebe die militärische Spitze Wladimir Putin ein verzerrtes Bild von Russlands Ergebnissen in der Ukraine. Sie führt ihn zu der Annahme, dass es besser läuft, als es tatsächlich der Fall ist. "Die Militärführung zeigt Putin wahrscheinlich regelmäßig solche übertriebenen Karten, was dazu beiträgt, seine falsche Wahrnehmung der Frontlinie und des Umfangs der russischen Fortschritte zu prägen", schreibt ISW in einer Analyse.

Das überrascht den sicherheitspolitischen Berater und früheren Chefanalysten des dänischen Verteidigungsnachrichtendienstes, Jacob Kaarsbo, nicht. Die Militärchefs haben Angst davor, wie Putin auf den mangelnden Erfolg reagieren wird, heißt es. "In Diktaturstaaten geht es oft schief, da der Chef kein zutreffendes Bild der Lage haben will. Er will hören, dass er genial ist. Gleichzeitig wissen die Untergebenen, dass sie nach Sibirien geschickt werden, wenn sie nicht liefern können. Deshalb sehen wir, was wir sehen", sagt er.

Schleppendes Tempo

Es kann widersprüchlich wirken. Je besser Putin glaubt, dass es läuft, desto mehr unrealistische Forderungen wird er an seine Armeeführung stellen, die nicht einmal die aktuellen Erwartungen des Präsidenten erfüllen kann. Anonyme Quellen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten berichten der Financial Times, Putin glaube, dass seine Streitkräfte die Regionen Donezk und Luhansk, die zusammen das östliche Gebiet Donbas bilden, vor Herbst 2026 erobern könnten.

Wenn dieses Ziel erreicht ist, werde Putin die Eroberung von noch mehr Territorium verlangen, heißt es. Doch beim derzeitigen russischen Tempo ist fraglich, wann, ja sogar ob Russland beide Regionen erobern kann. Laut ISW hat Russland seit Januar 2026 in Donezk im Schnitt 2,63 Quadratkilometer pro Tag eingenommen, aber auch anderswo Gebiete verloren. Insgesamt haben die russischen Streitkräfte vom Jahresbeginn bis einschließlich Mai 2026 nach Daten des ISW 104 Quadratkilometer ukrainisches Land erobert. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 1619 Quadratkilometer.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt das finnische Analysehaus Black Bird Group, das ebenfalls davon ausgeht, dass Russland 2026 deutlich weniger Territorium eingenommen hat. "Die russische Militärführung versucht möglicherweise, ein positiveres Bild der russischen Vorstöße zu zeichnen, um zu verbergen, dass das Tempo der Vorstöße in Wirklichkeit abnimmt", schreibt ISW. Russlands Armeeführung fürchtet harte Repressalien, falls oder wenn Putin den tatsächlichen Zustand der Dinge entdeckt, erklärt Jacob Kaarsbo. "Es läuft schlechter und schlechter, und sie schieben den Schmerz nur hinaus", sagt er.

Putin kennt das Ausmaß der Probleme wohl trotzdem

Auch wenn Putin verzerrte Informationen erhält, ist er wohl nicht völlig ahnungslos darüber, dass es in der Ukraine schlecht läuft. Das meint Flemming Splidsboel Hansen, der als leitender Forscher am Dänischen Institut für Internationale Studien zu russischen Verhältnissen forscht. "Putin versteht durchaus, dass es wirklich schlecht läuft. Er hatte erwartet, den Donbas innerhalb weniger Wochen zu haben. Nach vier Jahren hat er ihn immer noch nicht", lautet seine Einschätzung.

Obwohl der Zugang der Russen zum globalen Internet stark eingeschränkt ist, lebt Putin selbst nicht in einem Informationsvakuum, betont der leitende Forscher. "Er kann ja abends allein bei einer Tasse Tee sitzen und lesen, was sie bei der BBC schreiben", sagt Flemming Splidsboel. "Es gibt sehr viel, das verzerrt wird, es gibt vieles, das er nicht kennt, und vieles, das nicht zu ihm gelangt. Aber der übergeordnete Rahmen, dass der Krieg wirklich schlecht läuft, den kennt er", heißt es weiter.

Unter internationalen Militäranalysten herrscht breite Einigkeit darüber, dass es der Ukraine derzeit gelingt, die russische Armee zu zermürben. Nach ukrainischen Schätzungen verliert Russland derzeit mehr Soldaten auf dem Schlachtfeld, als es neue rekrutieren kann, während die Ukraine mit weitreichenden Drohnenangriffen tief im russischen Land Druck ausübt. Dass es schlecht läuft, ist laut Financial Times auch mehreren Mitgliedern der russischen Elite klar geworden.

Eine hochrangige russische Unternehmerpersönlichkeit sagt der Zeitung, die Verbitterung im russischen Volk wachse und Putin sei "überwältigend unpopulär". "Alle sind wütend. Die Menschen in der russischen Elite sind sich völlig einig, dass dies eine Katastrophe ist", heißt es. Und während der Druck an der Front steigt, verbringt Putin nach Angaben europäischer Nachrichtendienste immer mehr Zeit isoliert in unterirdischen Bunkern, wo er sich weniger mit der inneren Lage des russischen Landes beschäftigt.

Der Präsident fürchtet nach Angaben der Nachrichtendienste, liquidiert zu werden. Von seinen eigenen Leuten oder durch einen ukrainischen Drohnenangriff. "Das an sich zeigt, dass er versteht, dass die Ukrainer ganz woanders stehen als 2022", sagt Flemming Splidsboel. Weiterlesen Ukraine als Innovationsstandort: Kann das Land zum europäischen Kalifornien werden?

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Deutschland muss die russische Schwäche nüchtern einordnen

Die übertriebenen Behauptungen der Militärchefs über den Stand des Krieges spiegeln ein breiteres Muster im russischen Militär wider, in dem die Entwicklung an der Frontlinie irreführend dargestellt wird, nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch auf allerhöchster Ebene. Der mächtige russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hat häufig russische Erfolge behauptet, die nicht stattgefunden haben. So sagte Gerassimow laut Reuters im April, Russland habe 2026 insgesamt 1700 Quadratkilometer ukrainisches Territorium erobert.

Laut ISW gibt es eine auffällige Übereinstimmung zwischen Gerassimows Aussagen und der geleakten Karte aus Russlands Verteidigungsministerium. Flemming Splidsboel erklärt, dass das russische System so eingerichtet sei, dass alle versuchten, ihre Fehler zu vertuschen, um die eigene Haut zu retten. "Es ist möglich, dass falsche, fehlerhafte und unkorrekte Informationen durch das gesamte System gehen", sagt er. Deshalb ist auch unklar, ob der mächtige Gerassimow selbst die Wirklichkeit gegenüber Putin verzerrt oder ob er, wie sein Chef, von seinen Untergebenen getäuscht wird.

Für Deutschland ist diese Entwicklung im Ukraine-Krieg von erheblicher Bedeutung. Berlin muss die russische Kriegsfähigkeit nicht nur an offiziellen Aussagen aus Moskau messen, sondern an überprüfbaren Frontdaten, Materialverlusten und der inneren Belastbarkeit des russischen Systems. Wenn die russische Führung ihre eigenen Fortschritte überschätzt, kann das zu noch riskanteren Entscheidungen führen. Für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik bedeutet dies, dass Unterstützung für die Ukraine, militärische Planung und Abschreckung gegenüber Russland auf langfristige Belastbarkeit ausgerichtet werden müssen.

Das Fazit fällt nüchtern aus. Die geleakte Karte deutet nicht nur auf geschönte Lagebilder im Kreml hin, sondern auf ein strukturelles Problem der russischen Machtvertikale. Im Ukraine-Krieg könnte Putin von einem Apparat abhängig sein, der ihm Erfolge meldet, die an der Front nicht sichtbar sind. Gerade diese Mischung aus militärischer Stagnation, politischer Angst und verzerrter Information macht Russlands weiteres Vorgehen schwer berechenbar.