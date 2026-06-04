Wirtschaft

Ukraine als Innovationsstandort: Kann das Land zum europäischen Kalifornien werden?

Die Ukraine kämpft nicht nur um Territorium, sondern auch um ihre wirtschaftliche Zukunft. Aus Drohnen, KI-Technologien und Wiederaufbau könnte ein Innovationsraum entstehen, der Europas alte Gewissheiten erschüttert. Doch der Weg vom Kriegsland zum "Kalifornien des Ostens" führt über harte Bedingungen, politische Stabilität und eine Frage, die auch Deutschland betrifft.