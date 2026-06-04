Wirtschaft

Ukraine als Innovationsstandort: Kann das Land zum europäischen Kalifornien werden?

Die Ukraine kämpft nicht nur um Territorium, sondern auch um ihre wirtschaftliche Zukunft. Aus Drohnen, KI-Technologien und Wiederaufbau könnte ein Innovationsraum entstehen, der Europas alte Gewissheiten erschüttert. Doch der Weg vom Kriegsland zum "Kalifornien des Ostens" führt über harte Bedingungen, politische Stabilität und eine Frage, die auch Deutschland betrifft.
Autor
Ignacy Morawski
04.06.2026 09:17
Lesezeit: 4 min
Ukraine als Innovationsstandort: Kann das Land zum europäischen Kalifornien werden?
Eine Drohne zeigt, wie die Ukraine unter Kriegsdruck neue Technologien für Verteidigung und Wiederaufbau entwickelt. (Foto: dpa/AP | Efrem Lukatsky) Foto: Efrem Lukatsky

Im Folgenden:

  • Warum die Ukraine Europas neues Kalifornien werden könnte.
  • Wie Kriegstechnologien den Wiederaufbau der Ukraine verändern.
  • Welche Rolle Drohnen und KI-Anwendungen für Europas Wirtschaft spielen.

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Ignacy Morawski
Der Initiator des Projekts und Leiter des SpotData-Teams war viele Jahre im Bankensektor tätig (WestLB, Polski Bank Przedsiębiorczości), zuletzt als Chefökonom. Zwischen 2012 und 2016 erhielt er zahlreiche Auszeichnungen in verschiedenen Rankings, darunter zwei Podiumsplätze beim Wettbewerb für den besten Makroökonomen, der von „Rzeczpospolita“ und der Polnischen Nationalbank veranstaltet wurde. 2017 wurde er in die „New Europe 100“-Liste aufgenommen, eine Liste der innovativsten Persönlichkeiten Mitteleuropas, die von der Financial Times veröffentlicht wurde. 2019 wurde er von ThinkTank als einer der zehn von der polnischen Wirtschaft am meisten beachteten Ökonomen ausgezeichnet. Im selben Jahr wurde das von ihm gegründete SpotData-Projekt für einen GrandPress Digital Award nominiert. Er absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Bocconi-Universität in Mailand und der Politikwissenschaft an der Universität Warschau.
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