Technologie

Humanoide Roboter als nächste Technologiewelle und China lässt Europa weit hinter sich

China dominiert den rasant wachsenden Markt für humanoide Roboter und verschafft europäischen Unternehmen Zugang zu günstiger Automatisierung. Doch mit dem technologischen Vorsprung wächst auch die Gefahr einer neuen strategischen Abhängigkeit von chinesischen Herstellern.