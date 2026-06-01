Politik

Ukraine-Krieg: Petraeus sieht Putins Macht unter Druck

David Petraeus führte US-Truppen in Irak und Afghanistan, leitete später die CIA und berät heute einen der größten Finanzinvestoren der Welt. Nun sieht der frühere Vier-Sterne-General einen Wendepunkt im Ukraine-Krieg, der Putin zunehmend unter Druck setzt. Gleichzeitig warnt er Europa vor einem gefährlichen Fehler im Umgang mit Trump und vor einer Eskalation im Iran. Seine Botschaft ist unbequem: Wer Sicherheit will, muss mehr leisten und kühler reagieren.
Autor
avtor
Kasper Kildegaard
01.06.2026 11:02
Lesezeit: 8 min
Ukraine-Krieg: Petraeus sieht Putins Macht unter Druck
Der Ex-CIA-Chef Petraeus erkennt einen Wendepunkt im Ukraine-Krieg. (Foto: dpa | Behar Anthony/ Pool) Foto: Behar Anthony/ Pool

Im Folgenden:

  • Warum Petraeus Putin im Ukraine-Krieg erstmals ernsthaft unter Druck sieht.
  • Wie die Ukraine Russlands Kriegsstrategie mit Drohnen verändert.
  • Welche Signale auf einen möglichen Wendepunkt an der Front hindeuten.

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Kasper Kildegaard
Kaspar Kildegaard ist Journalist bei Borsen, einer dänischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.
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