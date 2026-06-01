Politik

Ukraine-Krieg: Petraeus sieht Putins Macht unter Druck

David Petraeus führte US-Truppen in Irak und Afghanistan, leitete später die CIA und berät heute einen der größten Finanzinvestoren der Welt. Nun sieht der frühere Vier-Sterne-General einen Wendepunkt im Ukraine-Krieg, der Putin zunehmend unter Druck setzt. Gleichzeitig warnt er Europa vor einem gefährlichen Fehler im Umgang mit Trump und vor einer Eskalation im Iran. Seine Botschaft ist unbequem: Wer Sicherheit will, muss mehr leisten und kühler reagieren.