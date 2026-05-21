Politik

Merz schlägt EU-Sonderstatus für die Ukraine vor: Kein schneller EU-Beitritt, dennoch mehr Nähe zu Europa

Die Ukraine drängt auf eine schnelle Aufnahme in die Europäische Union – doch ein regulärer Beitritt dürfte noch Jahre dauern. Bundeskanzler Friedrich Merz schlägt deshalb einen ungewöhnlichen Zwischenschritt vor. Könnte dieser Sonderstatus Europas Verhältnis zur Ukraine dauerhaft verändern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.05.2026 07:50
Lesezeit: 3 min
Merz schlägt EU-Sonderstatus für die Ukraine vor: Kein schneller EU-Beitritt, dennoch mehr Nähe zu Europa
EU-Sonderstatus für die Ukraine: Kein schneller EU-Beitritt, aber mehr Nähe zu Europa. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum fordert Merz einen völlig neuen EU-Status für die Ukraine?
  • Wie könnte die EU der Ukraine Sicherheitsgarantien geben?
  • Welche Folgen hätte der Plan für andere Kandidatenländer?

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