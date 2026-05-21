Politik

Merz schlägt EU-Sonderstatus für die Ukraine vor: Kein schneller EU-Beitritt, dennoch mehr Nähe zu Europa

Die Ukraine drängt auf eine schnelle Aufnahme in die Europäische Union – doch ein regulärer Beitritt dürfte noch Jahre dauern. Bundeskanzler Friedrich Merz schlägt deshalb einen ungewöhnlichen Zwischenschritt vor. Könnte dieser Sonderstatus Europas Verhältnis zur Ukraine dauerhaft verändern?