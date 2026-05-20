Politik

Analyse: Ukraine-Krieg kippt Putins Rechnung in Russland

Der Ukraine-Krieg verlagert sich immer stärker auf russisches Gebiet. Kiews Drohnen und Raketen treffen Raffinerien, Rüstungsbetriebe und Ziele nahe Moskau, während Putin erstmals spürbar unter Druck gerät.
Autor
Hakon Redder, Auslandsredakteur Børsen
20.05.2026 17:35
Lesezeit: 4 min
Analyse: Ukraine-Krieg kippt Putins Rechnung in Russland
Kiew setzt Russland mit Drohnen und Raketen unter Druck. (Foto: dpa | André Ballin) Foto: André Ballin

Im Folgenden:

  • Warum der Ukraine-Krieg plötzlich stärker nach Russland zurückschlägt.
  • Wie Kiew Putins Infrastruktur tief im eigenen Land trifft.
  • Warum ukrainische Drohnen Russland militärisch und psychologisch unter Druck setzen.

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