Politik

Der ewige Krieg in der Ukraine: Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch

Kremlchef Putin möchte Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg. Bundesregierung und EU lehnen Putins Vorschlag ab - und man fragt sich, wer profitiert wirklich vom Ukraine-Krieg? Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico war am Tag des Weltkriegsgedenkens im Kreml anwesend - Deutschland trotz geschichtlicher Verantwortung nicht.