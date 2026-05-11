Politik

Der ewige Krieg in der Ukraine: Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch

Kremlchef Putin möchte Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg. Bundesregierung und EU lehnen Putins Vorschlag ab - und man fragt sich, wer profitiert wirklich vom Ukraine-Krieg? Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico war am Tag des Weltkriegsgedenkens im Kreml anwesend - Deutschland trotz geschichtlicher Verantwortung nicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.05.2026 15:18
Lesezeit: 5 min
Der ewige Krieg in der Ukraine: Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch
07.05.2018, Russland, Moskau: Gerhard Schröder, ehemaliger deutscher Bundeskanzler bei der Amtseinführung von Wladimir Putin, Präsident von Russland, im Kreml. (Foto: dpa) Foto: Alexei Druzhinin

Im Folgenden:

  • Warum Putin Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg vorschlägt.
  • Wie Berlin, Kiew und SPD-Politiker auf Putins Schröder-Vorstoß reagieren.
  • Weshalb die laufende Waffenruhe trotz gegenseitiger Vorwürfe militärisch genutzt wird.

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