Politik

Drohnen in Moskau: Putin fährt Russlands jährliche Siegesparade zurück

Russlands Siegesparade wird zum Gradmesser für die wachsende Verwundbarkeit des Kremls im Ukraine-Krieg. Wie stark setzen Drohnenangriffe, Sicherheitsängste und Putins Rückzug das Machtbild Moskaus inzwischen unter Druck?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.05.2026 06:00
Lesezeit: 5 min
Drohnen in Moskau: Putin fährt Russlands jährliche Siegesparade zurück
Die gedrosselte Siegesparade zeigt, wie stark Drohnenangriffe im Ukraine-Krieg den Kreml unter Druck setzen und Putins Sicherheitsapparat belasten (Foto: dpa) Foto: Vyacheslav Prokofyev

Im Folgenden:

  • Russland fährt die Siegesparade in Moskau wegen Drohnengefahr und verschärfter Sicherheitslage deutlich zurück.
  • Der Kreml macht ukrainische "Terroraktivität" verantwortlich und verstärkt den Schutz von Wladimir Putin.
  • Die Entwicklung zeigt, wie stark der Ukraine-Krieg Russlands Symbolpolitik und Putins Sicherheit belastet.

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