Russland bestellt deutschen Botschafter ein: "Völlig haltlose Maßnahme"

Der Kreml (links) und die Basilius-Kathedrale (rechts) am Roten Platz in Moskau: Moskau lädt deutschen Botschafter vor. (Foto: dpa)

Der Kreml (links) und die Basilius-Kathedrale (rechts) am Roten Platz in Moskau: Moskau lädt deutschen Botschafter vor. (Foto: dpa) Foto: Ulf Mauder

Im Folgenden:

Moskau lädt deutschen Botschafter vor - Diplomat weist Vorwürfe zurückDas russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff in Moskau wegen mutmaßlicher Kontakte...

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