Politik

Russland bestellt deutschen Botschafter ein: "Völlig haltlose Maßnahme"

Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau verschärfen sich erneut. Nach einem umstrittenen Treffen in der Ukraine erhebt Russland schwere Vorwürfe gegen deutsche Politiker. Der deutsche Botschafter reagiert deutlich – doch welche Folgen hat dieser diplomatische Konflikt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 16:07
Lesezeit: 2 min
Russland bestellt deutschen Botschafter ein: "Völlig haltlose Maßnahme"
Der Kreml (links) und die Basilius-Kathedrale (rechts) am Roten Platz in Moskau: Moskau lädt deutschen Botschafter vor. (Foto: dpa) Foto: Ulf Mauder

Im Folgenden:

Moskau lädt deutschen Botschafter vor - Diplomat weist Vorwürfe zurückDas russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff in Moskau wegen mutmaßlicher Kontakte...

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