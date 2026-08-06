Finanzen

Siemens-Aktie profitiert: Rekord bei den Aufträgen

Der Auftragseingang erreicht einen Rekordwert. Auch bei der geplanten Trennung von der Healthineers-Mehrheit kommen die Münchner voran. Für die Siemens-Aktie sind das gleich mehrere positive Signale.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.08.2026 08:57
Aktualisiert: 06.08.2026 08:57
Lesezeit: 2 min
Siemens-Aktie profitiert: Rekord bei den Aufträgen
Siemens-Aktie: Der Konzern steigert den Gewinn, meldet Rekordaufträge und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr an. (Foto: dpa) Foto: Fabian Sommer

Siemens-Aktie: mehr Gewinn, höhere Prognose

Bei Siemens laufen die Geschäfte auf Hochtouren. Der Konzern hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres nicht nur deutlich mehr verdient, sondern erhöht auch die Prognose für das laufende Jahr, wie das Unternehmen mitteilt. Nach Steuern erwirtschafteten die Münchner von April bis Juni 2,58 Milliarden Euro Gewinn – das waren rund 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Siemens-Aktie dürfte damit verstärkt in den Fokus von Anlegern rücken.

"Wir haben ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal abgeschlossen", sagt Konzernchef Roland Busch und fügt hinzu: "Wir sind auf Kurs für ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr und heben unseren Ausblick an." Pro Aktie erwartet Siemens jetzt nicht mehr zwischen 10,70 und 11,10 Euro Gewinn, sondern 11,20 bis 11,50. Grob auf den Konzern hochgerechnet entspricht das im Mittel einigen hundert Millionen Euro mehr. Das dürfte auch für die Siemens-Aktie ein positives Signal sein.

Aufträge: Rekordwert stärkt den Ausblick für die Siemens-Aktie

Auch die Grundlage für künftige Geschäfte ist stark: Der Auftragseingang legte um 13 Prozent auf fast 28 Milliarden zu. Laut Siemens ist das ein neuer Rekord. Der hohe Bestelleingang stärkt zugleich die Perspektiven für die Siemens-Aktie.

Siemens Healthineers: Abspaltung kommt voran

Siemens profitiert dabei auch von Zollrückerstattungen aus den USA bei seiner Mehrheitsbeteiligung Siemens Healthineers. Die Zwei-Drittel-Beteiligung will der Konzern allerdings auf etwa die Hälfte reduzieren, indem er die Aktien an seine Aktionäre verteilt. Das ist steuerlich anspruchsvoll. Siemens macht dabei jedoch offenbar Fortschritte, wie die neue Finanzvorständin Veronika Bienert sagt: "Wie erwartet konnten wir zwischenzeitlich die relevanten steuerlichen Themen mit den Finanzbehörden verbindlich klären, um mit der Abspaltung von Siemens Healthineers planmäßig fortzufahren." Auch dieser Schritt dürfte für die Siemens-Aktie von Bedeutung sein.

Sparten: Digitalisierung legt kräftig zu

Unter den drei Kernsparten entwickelte sich vor allem das zuletzt etwas schwächere Geschäft mit der Digitalisierung der Industrie (Digital Industries) deutlich besser. Dort stieg das Ergebnis um 44 Prozent auf 923 Millionen Euro. Smart Infrastructure liegt mit 1,27 Milliarden Euro allerdings weiterhin vorn. Hier legte das Ergebnis um 19 Prozent zu. Die Bahnsparte Mobility verdiente 280 Millionen Euro und damit minimal weniger als vor einem Jahr. Insgesamt untermauern die Zahlen den positiven Ausblick für die Siemens-Aktie.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Bremer Immobilienmarkt unter Druck: Strategien für Käufer und Verkäufer im aktuellen Zinsumfeld
Finanzen Bremer Immobilienmarkt unter Druck: Strategien für Käufer und Verkäufer im aktuellen Zinsumfeld

Der Immobilienmarkt in Bremen befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation. Nach Jahren des kontinuierlichen Preisanstiegs...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Iran: Wir haben mit Oman eine Einigung über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erzielt
DWN
Politik
Politik Iran: Wir haben mit Oman eine Einigung über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erzielt
06.08.2026

Iran und Oman haben nach Angaben Teherans eine Einigung über eine Schiffsroute durch die Straße von Hormus erzielt. DAs wird aktuell noch...

Siemens-Aktie profitiert: Rekord bei den Aufträgen
DWN
Finanzen
Finanzen Siemens-Aktie profitiert: Rekord bei den Aufträgen
06.08.2026

Der Auftragseingang erreicht einen Rekordwert. Auch bei der geplanten Trennung von der Healthineers-Mehrheit kommen die Münchner voran....

EU-Haushalt 2028–2034: Deutschland soll Europas Rechnung bezahlen
DWN
Politik
Politik EU-Haushalt 2028–2034: Deutschland soll Europas Rechnung bezahlen
06.08.2026

Zwei Billionen Euro, neue Schulden und ein Machtkampf zwischen Berlin und Paris: Die Verhandlungen über den EU-Haushalt 2028–2034 drohen...

Rheinmetall-Aktie verliert Rückenwind nach F126-Aus
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie verliert Rückenwind nach F126-Aus
06.08.2026

Das Aus für das milliardenschwere F126-Projekt zwingt Rheinmetall zu einer Korrektur der Umsatzprognose. Trotz der niedrigeren Erwartungen...

ING Deutschland: Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft
DWN
Finanzen
Finanzen ING Deutschland: Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft
06.08.2026

Die ING will noch vor Weihnachten eine eigene Kreditkarte auf den Markt bringen. Was Kundinnen und Kunden außerdem beim Girokonto...

Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem
DWN
Finanzen
Finanzen Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem
06.08.2026

Europas größte Banken halten militärische Konflikte inzwischen für die gefährlichste Bedrohung ihrer Bilanzen. Eine neue Untersuchung...

US-Börsenbericht: Wall Street schließt uneinheitlich – Disney-Zahlen überzeugen, KI-Rallye verliert an Schwung
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Wall Street schließt uneinheitlich – Disney-Zahlen überzeugen, KI-Rallye verliert an Schwung
05.08.2026

Erfahren Sie, welche unerwarteten Entwicklungen die Wall Street am Mittwoch bewegten und wo sich jetzt die größten Verschiebungen auf dem...

Deutsche Bildungsmisere: Warum der Nachwuchs zum Standortrisiko wird
DWN
Politik
Politik Deutsche Bildungsmisere: Warum der Nachwuchs zum Standortrisiko wird
05.08.2026

Seit Jahren gibt es einen regelrechten Sturzflug bei den Lernleistungen an den Schulen. Inzwischen erreichen mehr als ein Drittel der...