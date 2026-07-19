Wirtschaft

Von Bauunternehmen bis hin zu Energieversorgern: Das sind die unerwarteten Gewinner des KI-Booms

Für zahlreiche Unternehmen aus klassischen Industriezweigen – von Bergbauunternehmen bis hin zu Herstellern von Kühlsystemen – hat der Boom der Rechenzentren eine neue Goldader für lukrative Geschäfte erschlossen.