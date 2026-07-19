Wirtschaft

Von Bauunternehmen bis hin zu Energieversorgern: Das sind die unerwarteten Gewinner des KI-Booms

Für zahlreiche Unternehmen aus klassischen Industriezweigen – von Bergbauunternehmen bis hin zu Herstellern von Kühlsystemen – hat der Boom der Rechenzentren eine neue Goldader für lukrative Geschäfte erschlossen.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
19.07.2026 05:53
Aktualisiert: 19.07.2026 06:03
Lesezeit: 10 min
Von Bauunternehmen bis hin zu Energieversorgern: Das sind die unerwarteten Gewinner des KI-Booms
Der KI-Boom dreht längst nicht mehr nur Chipkonzerne nach oben: Auch Energieversorger, Bauunternehmen, Kühltechnik-Spezialisten, Glasfaseranbieter und Rohstofflieferanten profitieren vom wachsenden Bedarf an Rechenzentren. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie klassische Industriezweige vom enormen Bedarf an physischer KI-Infrastruktur profitieren.
  • Warum die Energieversorgung zum kritischen Nadelöhr für künstliche Intelligenz wird.
  • Weshalb die massiven Investitionen in Rechenzentren eine neue Inflationswelle auslösen könnten.

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