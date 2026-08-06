Finanzen

ING Deutschland: Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft

Die ING will noch vor Weihnachten eine eigene Kreditkarte auf den Markt bringen. Was Kundinnen und Kunden außerdem beim Girokonto erwartet, erklärt der Chef der Direktbank.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.08.2026 07:23
Lesezeit: 1 min
ING Deutschland: Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft
ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, der die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING seit 1. Januar 2025 führt, hatte im vergangenen Sommer für 2026 eine Kreditkartenlösung angekündigt. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Wie ING Deutschland eine ihrer größten Angebotslücken schließen will.
  • Was mit dem kostenlosen Girokonto der ING Deutschland passiert.
  • Welche neuen Kontomodelle die Direktbank noch plant.

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