Politik

Iran: Wir haben mit Oman eine Einigung über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erzielt

Iran und Oman haben nach Angaben Teherans eine Einigung über eine Schiffsroute durch die Straße von Hormus erzielt. DAs wird aktuell noch geprüft. Der Deal könnte den Weg für eine teilweise Öffnung der strategisch wichtigen Energieroute ebnen. Doch die Bedingungen deuten auf eine deutliche Machtverschiebung zugunsten Irans hin.