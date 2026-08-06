Politik

Iran: Wir haben mit Oman eine Einigung über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erzielt

Iran und Oman haben nach Angaben Teherans eine Einigung über eine Schiffsroute durch die Straße von Hormus erzielt. DAs wird aktuell noch geprüft. Der Deal könnte den Weg für eine teilweise Öffnung der strategisch wichtigen Energieroute ebnen. Doch die Bedingungen deuten auf eine deutliche Machtverschiebung zugunsten Irans hin.
Autor
avtor
Tanja Smrekar
06.08.2026 09:16
Aktualisiert: 06.08.2026 09:21
Lesezeit: 10 min
Iran: Wir haben mit Oman eine Einigung über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erzielt
Der Iran will Kontrolle über Schiffe am wichtigsten Öl-Nadelöhr, der Straße von Hormus. (Foto: dpa) Foto: The Visible Earth

Im Folgenden:

  • Wie die geplante Einigung Irans Einfluss an der Straße von Hormus stärken könnte.
  • Warum der Iran künftig hohe Gebühren für die Durchfahrt durch die Meerenge fordert.
  • Was die Verhandlungen über eine neue Schiffsroute für den globalen Ölmarkt bedeuten.

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Tanja Smrekar

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Tanja Smrekar ist Autorin bei Finance.si und schreibt über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmen, Konjunktur, Steuerfragen und internationale Politik. Ihre Beiträge behandeln unter anderem Industrie, Inflation, Handelskonflikte, öffentliche Finanzen und aktuelle Unternehmensnachrichten.

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