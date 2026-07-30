EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories

Mehrere Kräne stehen auf der großen Baustelle für ein Rechenzentrum der Schwarz-Gruppe. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet nach einer repräsentativen Umfrage den Bau von neuen Rechenzentren. (Bild: iStocks / Dragon Claws)

Mehrere Kräne stehen auf der großen Baustelle für ein Rechenzentrum der Schwarz-Gruppe. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet nach einer repräsentativen Umfrage den Bau von neuen Rechenzentren. (Bild: iStocks / Dragon Claws) Foto: Dragon Claws

Im Folgenden:

EU baut KI-Machtzentrum aufDie Europäische Union hat einen wichtigen Schritt im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz gemacht. Die EU-Kommission eröffnete heute offiziell das...

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.