Technologie

EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories

Knapp 10 Milliarden Euro Fördermittel stehen bereit – wer setzt sich im Rennen um Europas KI-Zukunft durch? Die Telekom, Schwarz Digits und Co. kämpfen um den Zuschlag für die neuen Gigafactories.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.07.2026 13:31
Lesezeit: 2 min
EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories
Mehrere Kräne stehen auf der großen Baustelle für ein Rechenzentrum der Schwarz-Gruppe. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet nach einer repräsentativen Umfrage den Bau von neuen Rechenzentren. (Bild: iStocks / Dragon Claws) Foto: Dragon Claws

Im Folgenden:

EU baut KI-Machtzentrum aufDie Europäische Union hat einen wichtigen Schritt im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz gemacht. Die EU-Kommission eröffnete heute offiziell das...

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Inflation steigt nach Ende des Tankrabatts auf 2,8 Prozent
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Inflation steigt nach Ende des Tankrabatts auf 2,8 Prozent
30.07.2026

Der Tankrabatt ist ausgelaufen, der Iran-Krieg hält an: Für Verbraucher in Deutschland sind das schlechte Vorzeichen. Im Juli zog die...

Meta-Aktie unter Druck: Wall Street zweifelt an Zuckerbergs KI-Offensive
DWN
Finanzen
Finanzen Meta-Aktie unter Druck: Wall Street zweifelt an Zuckerbergs KI-Offensive
30.07.2026

Mark Zuckerberg setzt bei Meta weiter auf große KI-Visionen. Doch an der Börse wächst die Skepsis: Trotz ambitionierter Pläne für...

ZF verdient wieder Geld – doch die Last bleibt
DWN
Unternehmen
Unternehmen ZF verdient wieder Geld – doch die Last bleibt
30.07.2026

ZF schreibt nach zwei Verlustjahren wieder schwarze Zahlen und bestätigt seine Jahresziele. Doch fast zehn Milliarden Euro Schulden,...

EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories
DWN
Technologie
Technologie EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories
30.07.2026

Knapp 10 Milliarden Euro Fördermittel stehen bereit – wer setzt sich im Rennen um Europas KI-Zukunft durch? Die Telekom, Schwarz Digits...

MiCA-Regeln greifen: Warum Krypto-Anleger ihre Börse jetzt überprüfen sollten
DWN
Finanzen
Finanzen MiCA-Regeln greifen: Warum Krypto-Anleger ihre Börse jetzt überprüfen sollten
30.07.2026

Seit dem 1. Juli gelten in der EU deutlich strengere Regeln für Krypto-Dienstleister. Wer europäischen Kunden Kryptohandel, Verwahrung...

Bahn macht wieder Gewinn: Doch das Chaos bleibt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Bahn macht wieder Gewinn: Doch das Chaos bleibt
30.07.2026

Die Deutsche Bahn erzielt wieder einen Gewinn – doch der Erfolg täuscht über die größten Baustellen des Konzerns hinweg. Marode...

Analyse: Der Aktiencrash in Russland spiegelt die desolate Wirtschaftslage wider
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Analyse: Der Aktiencrash in Russland spiegelt die desolate Wirtschaftslage wider
30.07.2026

Während die Aktienkurse in weiten Teilen der Welt während des russischen Krieges gegen die Ukraine stark gestiegen sind, hat sich in...

Adidas-Aktie: Ergebnis enttäuscht
DWN
Finanzen
Finanzen Adidas-Aktie: Ergebnis enttäuscht
30.07.2026

Die Adidas-Aktie gerät nach den Quartalszahlen massiv unter Druck, obwohl der Sportartikelhersteller seine Umsatzprognose anhebt. Höhere...