Analyse: Ukraine bereit mit Superwaffe – kann den Kreml treffen

Nicht nur russische Logistikzentren wie bei Wildberries könnten jetzt in Gefahr sein, sondern sogar das eigentliche Herz Russlands. (Foto: dpa)

Nicht nur russische Logistikzentren wie bei Wildberries könnten jetzt in Gefahr sein, sondern sogar das eigentliche Herz Russlands. (Foto: dpa) Foto: --

Kreml in Reichweite?

Die Ukraine wird innerhalb weniger Monate, vielleicht schon in wenigen Wochen, eine selbst gebaute ballistische Langstreckenrakete bereithalten, die die russische Hauptstadt treffen kann. Mit einer Präzision von 20 Metern. Im schlimmsten Fall direkt den Kreml im Zentrum von Moskau, so das dänische Wirtschaftsportal Borsen.

Wenn Präsident Selenskyj und sein neuer Armeechef, Generalmajor Mychajlo Drapatyj, sich entscheiden, die Rakete mit dem kurzen Namen FP-9 einzusetzen, muss die russische Luftverteidigung eine Rakete mit 800 Kilogramm Sprengstoff stoppen können, die mit 6,4-facher Schallgeschwindigkeit anfliegt, also mit 7.920 Kilometern pro Stunde. Eine enorme Herausforderung. Aber auch eine Aufgabe, auf die die Russen vorbereitet zu sein scheinen.

Es wäre überzogen zu behaupten, dass die neue Langstreckenwaffe der Ukraine den Verlauf des Krieges verändern wird.

Doch sie fügt dem potenziellen Siegerblatt eine weitere hohe Karte hinzu. Noch vor knapp anderthalb Jahren hatte Präsident Trump in den USA behauptet, Präsident Selenskyj habe solche Karten nicht. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Eine Rakete verändert den Status eines Staates

Wie es der in Deutschland geborene Raketenexperte Fabian Hoffmann ausdrückte: „Der Staat macht die Rakete und die Rakete macht den Staat.“

Hoffmanns Argument lautet: Wenn ein Land eine Langstreckenrakete entwickelt, verändert es sofort den Status dieses Staates. Der Besitz einer kraftvollen und wirksamen Rakete verändert, vereinfacht gesagt, das gesamte Spielbrett.

Wenn man als Nation die Macht hat, dem Feind auf dessen eigenem Territorium Schaden zuzufügen, wenn man glaubhaft sowohl das Leben als auch die Wirtschaft des Feindes gefährden kann, erhält man selbst eine neue und stärkere internationale Rolle. Das sehen wir derzeit im bereits verbesserten Verhältnis zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine. Und das ist seit Jahrzehnten daran zu erkennen, dass die Atommacht Nordkorea nie angegriffen wurde.

„Russland wird gezwungen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass die Ukraine Mittel besitzt, russischen Bürgern und Eigentum auf eine Weise zu schaden, die 2022 überhaupt nicht vorhergesehen war.“

Moskau und St. Petersburg geraten in eine neue Gefahrenzone

Mit der kommenden neuen Rakete, die für Tests bereitsteht, wird die Fähigkeit der Ukraine, Russland Schaden zuzufügen, weiter gestärkt. Moskau, St. Petersburg sowie militärische und strategische Ziele in einem geschätzten Radius von 850 Kilometern geraten in eine neue Kategorie der Gefahrenzone.

Fabian Hoffmanns Punkt ist, wie er auf Substack schreibt, dass die Ukraine natürlich nicht nur durch die FP-9, sondern durch ihren gesamten hastig aufgebauten großen militärisch-industriellen Komplex heute ein ganz anderes Gewicht hat als jenes Land, in das Russland im Februar 2022 einmarschierte.

Der Besitz von Waffen wie der neuen ballistischen Rakete ist ein Ass in jedem Kartenspiel. „Wenn das internationale System einen Staat erst einmal als einen Akteur anerkannt hat, der die Macht hat, Schaden zuzufügen, ist es unwahrscheinlich, dass diese Anerkennung zurückgenommen wird“, schreibt Fabian Hoffmann.

Russland wird gezwungen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass die Ukraine Mittel besitzt, russischen Bürgern und Eigentum auf eine Weise zu schaden, die 2022 überhaupt nicht vorhergesehen war. Foto: Omid Vahabzadeh Wenn ein Land Langstreckenraketen entwickelt, ändert sich sein Status. (Foto: dpa)

Ukrainische Angriffe auf Moskau sind nicht neu

Es muss betont werden, dass ukrainische Luftangriffe direkt in der Hauptstadt des Feindes kein neuer Schritt in diesem Krieg sind. Ziele in und um Moskau wurden bereits von vielen ukrainischen Drohnen und Marschflugkörpern getroffen.

Zuletzt am Mittwochmorgen, als ein weiteres riesiges Warenlager der größten russischen E-Commerce-Kette Wildberries sowie eine der größten Ölraffinerien Russlands von ukrainischen Drohnen angegriffen wurden. Beide Ziele liegen nahe der Stadt Rjasan, gut 100 Kilometer außerhalb Moskaus.

Viele weitere Ziele wurden von ukrainischen Drohnen und Marschflugkörpern getroffen. Besonders russische Ölanlagen standen im Mittelpunkt. Bis zu 40 Prozent der Raffineriekapazität des Landes waren bereits lahmgelegt.

Ballistische Raketen sind jedoch eine andere und gefährlichere Waffenkategorie. Sie sind schwerer zu bekämpfen. Das weiß man in Kiew nur zu gut. Dort fehlen ausreichend viele sogenannte Interceptors, also Abwehrraketen, die die vielen russischen ballistischen Raketen treffen können, die durch die Luftverteidigung gelangen.

Fire Point vor den letzten Tests

Denys Shtilerman, Chef und Eigentümer des ukrainischen Verteidigungsunternehmens Fire Point sagt, man sei mit den abschließenden Tests der FP-9 beschäftigt. Eine andere ballistische Rakete mit kürzerer Reichweite wurde bereits im Krieg eingesetzt.

Shtilerman zufolge befindet man sich im letzten Teil der Testphase, einem Triebwerkstest. Danach können die Raketen im Krieg eingesetzt werden.

„Wir werden das Triebwerk auf dem Prüfstand installieren, einen Test durchführen und sehen, wie es funktioniert. Wenn es Probleme gibt, werden wir sie lösen. Aber wir bewegen uns sehr schnell“, sagt er laut Kyiv Independent. Karikatur: ChatGPT

Russlands Verteidigung wird besser

Es ist bekannt, dass die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Angriffe mit ballistischen Raketen zu verteidigen, nicht gut genug ist. Deshalb drängte Präsident Selenskyj Präsident Trump erneut dazu, die ukrainische Produktion von Patriot-Systemen in Lizenz in Gang zu bringen. Sie können die russischen Angriffe stoppen.

„Keine der Parteien scheint in der Lage zu sein, den Krieg militärisch zu gewinnen. Das ist derzeit das beste Argument dafür, dass Verhandlungen unvermeidlich sind.“

Umgekehrt scheint Russland besser in der Lage zu sein, sich gegen die kommenden ukrainischen ballistischen Raketen zu verteidigen. Das militärische Fachmagazin Military Watch Magazine schreibt, Russland verfüge über eine wirksame Verteidigung und die russischen „Fähigkeiten zur Abwehr ballistischer Raketen bleiben weltweit führend“.

Außerdem hätten „Satellitenbilder Ende Juni den Bau eines neuen Rings von Luftverteidigungsstellungen um Moskau enthüllt“, was Spekulationen nähre, dass dieser dazu dienen könnte, die Hauptstadt gegen ukrainische ballistische Raketenangriffe zu befestigen.

Nach Einschätzung der Experten sind die russischen Systeme sehr wirksam. Die neuen Raketen mit den Namen 48N6DM und die neueren 40N6 erreichen die 14-fache Schallgeschwindigkeit. Damit sind sie fast dreimal so schnell wie entsprechende Abfangraketen des konkurrierenden amerikanischen Patriot-Systems.

„Sie stellen damit eine besonders ernste Herausforderung für die Bemühungen der Ukraine und ihrer strategischen Partner dar, Raketen zu entwickeln, die in der Lage sind, die russische Verteidigung zu umgehen“, schreibt Military Watch Magazine. Weiterlesen Europäischer Gaspreis steigt wieder: Iranische Attacken nach US-Angriffsstopp – Entspannung nicht in Sicht

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Eine neue Karte für mögliche Verhandlungen

Trotzdem ist es eine Waffe, an die Selenskyj sicher erinnern wird, wenn er in Kürze in Kiew Besuch von Präsident Trumps zwei Lieblingsdiplomaten bekommt: seinem Schwiegersohn Jared Kushner und dem Immobilienentwickler Steve Witkoff.

Was aus ihrem Besuch in der Ukraine nach vielen und vergeblichen Besuchen bei Präsident Putin in Moskau entstehen kann, ist unklar. Es gibt jedoch Gerüchte über einen Waffenstillstand in der Luft, also über einen Stopp der gegenseitigen Luftangriffe.

Keine der Parteien scheint in der Lage zu sein, den Krieg militärisch zu gewinnen. Das ist derzeit das beste Argument dafür, dass Verhandlungen unvermeidlich sind.