Wirtschaft

Fünf Punkte: Was Sie über Trumps neue Zölle wissen müssen

Der US-Präsident kündigte Ende letzter Woche neue Zölle für eine Vielzahl von Volkswirtschaften an, darunter auch die EU. Hier finden Sie alles, was Sie über die neue Zollpolitik wissen müssen.
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Rasmus Jaenicke, Sebastian Persson
28.07.2026 10:37
Lesezeit: 9 min
Fünf Punkte: Was Sie über Trumps neue Zölle wissen müssen
Präsident Trump hat nun eine neue Erklärung für seine Zölle gegeben. (Foto: dpa) Foto: Matt Rourke

Im Folgenden:

  • Wie Donald Trump die neuen Sonderzölle mit Vorwürfen zur Zwangsarbeit begründet.
  • Welche Ausnahmen bei den US-Sonderzöllen für europäische Exporteure weiterhin bestehen.
  • Warum die neuen Abgaben der USA bereits in sechs Monaten wieder fallen könnten.

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