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Huaweis Chip-Königin: Die Frau hinter Chinas Hightech-Plan

He Tingbo gilt als eine der wichtigsten Figuren in Chinas Chipindustrie. Die Huawei-Managerin soll den Konzern unabhängiger von westlicher Technologie machen. Ihr neues Halbleiter-Konzept zeigt, wie stark Sanktionen Chinas Ehrgeiz befeuert haben.
Autor
avtor
Johan Nylander
30.07.2026 05:35
Lesezeit: 5 min
Huaweis Chip-Königin: Die Frau hinter Chinas Hightech-Plan
Chinas Antwort auf Nvidia ist He Tingbo, die geheime Architektin von Huawei. (Foto: dpa) Foto: Ahmad Yusni

Im Folgenden:

  • Wie He Tingbo Huawei trotz scharfer US-Sanktionen technologisch unabhängig machen will.
  • Warum Huaweis neues dreidimensionales Halbleiter-Konzept westliche Chip-Giganten wie Nvidia herausfordert.
  • Weshalb der westliche Technologiekonflikt Chinas eigene Halbleiter-Entwicklung massiv beschleunigt hat.

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Johan Nylander
Johan Nylander ist ein preisgekrönter Autor sowie freiberuflicher Korrespondent für China und Asien. Seine Beiträge erscheinen bei CNN, National Geographic Travel, Forbes, der führenden schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri sowie in zahlreichen weiteren internationalen Medien.
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