US-Börsenbericht: Nvidia, Marvell und Micron ziehen Wall Street nach unten

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Druck auf den US-Aktienmärkten hält an

Der US-Aktienmarkt blieb in der letzten Handelsstunde unter Druck, wobei alle drei Hauptindizes den dritten Handelstag in Folge im Minus schlossen, da Technologieaktien weiterhin schwächelten.

Die Rohölsorte Brent notierte bei rund 90 US-Dollar pro Barrel, da die Unsicherheit über den anhaltenden Nahostkonflikt die Ölpreise weiterhin stützte, während diplomatische Bemühungen nur geringe Fortschritte verzeichneten.

Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq schlossen allesamt im Minus, belastet durch steigende Renditen von US-Staatsanleihen und einen breiten Ausverkauf bei Halbleiteraktien.

Der Dow fiel um 0,22 Prozent auf 53.343,40 Punkte, der S&P 500 gab um 0,69 Prozent auf 7.691,76 Zähler nach, während der technologielastige Nasdaq um 1,33 Prozent auf 26.289,71 Punkte abrutschte.

Halbleitersektor gerät ins Straucheln

Halbleiterwerte gehörten zu den größten Verlierern. Marvell Technology und Micron Technology mussten beide kräftige Einbußen hinnehmen, während Nvidia um 2,34 Prozent nachgab, da höhere Anleiherenditen weiterhin Wachstums- und Technologieaktien belasteten.

Die Schwäche breitete sich auf den gesamten Chipsektor aus, was den wachsenden Druck auf hoch bewertete Technologietitel widerspiegelt.

Lichtblicke bei Konsum- und Pharmatiteln

Trotz des allgemeinen Marktabschwungs konnten einige Aktien solide Gewinne verbuchen. Nike legte um 2,49 Prozent zu, während Salesforce um 2,68 Prozent stieg, was dazu beitrug, die Verluste im Dow zu begrenzen.

Auch Gesundheitsaktien weckten das Interesse der Anleger, da sich die Märkte von teuren Technologietiteln abwandten. Eli Lilly gewann im S&P 500 3,71 Prozent hinzu, gestützt durch die jüngste starke Geschäftsdynamik.

Die Ergebnisse des Pharmariesen für das zweite Quartal zeigten einen Umsatzanstieg um 48 Prozent auf 23 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch die robuste Nachfrage nach seinen Blockbuster-Medikamenten zur Gewichtsreduktion und Diabetesbehandlung, Mounjaro und Zepbound.

Positive Entwicklungen rund um die Pipeline für orale Präparate zur Gewichtsreduktion stärkten ebenfalls die Anlegerstimmung.