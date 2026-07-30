Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft wächst trotz Iran-Krieg

Die deutsche Wirtschaft trotzt dem Iran-Krieg. Doch der erhoffte kräftige Aufschwung lässt weiter auf sich warten. Immerhin gibt es erste Hoffnungsschimmer.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.07.2026 10:34
Aktualisiert: 30.07.2026 10:34
Lesezeit: 7 min
Deutsche Wirtschaft wächst trotz Iran-Krieg
BIP steigt leicht: Die deutsche Wirtschaft zeigt Widerstandskraft. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Wirtschaft trotz Iran-Krieg überraschend stabil bleibt.
  • Welche Faktoren jetzt über den weiteren Aufschwung entscheiden.
  • Warum Exporte helfen, aber Investitionen weiter schwächeln.

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