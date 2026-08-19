Politik

Technischer Defekt: Panne bei „Afrika-Training“ der Luftwaffe macht Wirbel

Eine Regierungsmaschine bekommt über dem Indischen Ozean technische Probleme und landet auf den Seychellen. Der Stopp im Urlaubsparadies findet unerwartet große Aufmerksamkeit und wirft viele Fragen auf - ebenso, dass die Hälfte der Regierungsflüge ohne Passagiere abhebt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
19.08.2026 10:14
Lesezeit: 3 min
Technischer Defekt: Panne bei „Afrika-Training“ der Luftwaffe macht Wirbel
Der Airbus A 350-900 „Theodor Heuss“ der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung steht auf dem Flughafen der mauretanischen Hauptstadt. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum eine Regierungsmaschine auf den Seychellen strandete. 
  • Weshalb Flüge der Bundeswehr-Flugbereitschaft ohne Passagiere stattfinden.
  • Was den Umzug der Regierungsflieger nach Berlin um Jahrzehnte verzögert.

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