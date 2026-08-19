Politik

Technischer Defekt: Panne bei „Afrika-Training“ der Luftwaffe macht Wirbel

Eine Regierungsmaschine bekommt über dem Indischen Ozean technische Probleme und landet auf den Seychellen. Der Stopp im Urlaubsparadies findet unerwartet große Aufmerksamkeit und wirft viele Fragen auf - ebenso, dass die Hälfte der Regierungsflüge ohne Passagiere abhebt.