Earth Overshoot Day: Was Circular Design gegen Ressourcenknappheit leisten kann

Circular Design: Produkte so designen, dass sie mithilfe von Kreislaufwirtschaft den Alltag nachhaltiger machen, ohne dass wir auf Komfort verzichten müssen. (Bild: ChatGPT)

Circular Design: Produkte so designen, dass sie mithilfe von Kreislaufwirtschaft den Alltag nachhaltiger machen, ohne dass wir auf Komfort verzichten müssen. (Bild: ChatGPT)

Earth Overshoot Day am 30. Juli: Tag der Erdüberlastungstag

Der 30. Juli ist Earth Overshoot Day. Das bedeutet: Ab diesem Tag hat die Menschheit rechnerisch alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres wieder regenerieren kann. Alles, was danach verbraucht wird, geschieht gewissermaßen "auf ökologischem Kredit". Unser Jahresbudget ist also bereits nach sieben Monaten aufgebraucht. Nicht das des Bundeshaushalts – sondern das der Menschheit gegenüber der Erde.

Nach neuesten Berechnungen mit UN-Datensätzen haben wir am 30. Juli 2026 so viele natürliche Ressourcen beansprucht, wie dieser Planet in einem ganzen Jahr regenerieren kann. Konkret heißt das: Wälder werden schneller abgeholzt, als sie nachwachsen, Gewässer werden intensiver genutzt, natürliche Systeme kommen unserem CO₂-Ausstoß nicht mehr hinterher. Die Erde ist erschöpft.

Der Earth Overshoot Day ist weder Klimakampagne noch einmaliges Ereignis. Er ist ein jährlich wiederkehrendes Warnsignal, das vom Global Footprint Network einst im Dezember 1970 datiert wurde und sich seitdem kontinuierlich nach vorne schiebt. Steigende Temperaturen, schrumpfende Artenvielfalt und verschmutzte Luft machen spürbar: Der Welterschöpfungstag ist jeden Tag. Und da mehr als die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung direkt von intakten Ökosystemen abhängt, ist die Klimakrise längst auch eine wirtschaftliche Problemstellung. Laut Circular Republic haben das rund 2.800 Startups in Europa erkannt und setzen auf zirkuläre Geschäftsmodelle. Earth Overshoot Day: Die Ressourcen eines ganzen Jahres haben wir in sieben Monaten verbraucht. Was ab jetzt verbraucht wird, wächst nicht nach. (Bild: ChatGPT)

Circular Design: Der Hebel liegt nicht im Betrieb

Bis zu 90 Prozent der Treibhausgasemissionen eines Unternehmens entstehen nicht im laufenden Betrieb, sondern in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, den Scope-3-Emissionen. Wie stark es dabei zum Ressourcendefizit beiträgt, hängt mit wesentlichen Entscheidungen in Materialwahl, Konstruktionsprinzip, Reparierbarkeit und Lebensdauer eines Produkts zusammen – dem Circular Design. Die gestalterische Logik der Kreislaufwirtschaft entwickelt Produkte und Dienstleistungen von Beginn an so, dass sie bei möglichst hoher Wertschöpfung möglichst lange im Wirtschaftskreislauf verbleiben.

Was zunächst nach einem Trade-off zwischen Ökologie und Ökonomie klingt, ist konsequent umgesetzt ein betriebswirtschaftlicher Hebel: Langlebige und reparierbare Produkte senken langfristig Kosten und stärken Kundenbindung. Geschäftsmodelle, die auf Nutzung statt Besitz setzen, erschließen wiederkehrende Erlösströme. Und Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsversprechen im Produkt selbst verankert sind, überzeugen auf Investoren- wie auch auf Verbraucherseite.

Wenn Abfall zum Rohstoff wird

Der Hamburger Materialpionier traceless zeigt das paradigmatisch. Noch bevor sie 2020 das Scale-up mitgründet, ruft Dr. Anne Lamp die Hamburger Regionalgruppe von "Cradle to Cradle" ins Leben – eine NGO, die das wesentliche Designprinzip der Kreislaufwirtschaft vertritt. Mit dem Ansatz, dass Materialien in natürliche oder industrielle Kreisläufe zurückgeführt werden sollen, sagt die Prozessingenieurin mit einer Materialinnovation der globalen Plastikverschmutzung den Kampf an. Der aus pflanzlichen Reststoffen der Agrarindustrie gewonnene Kunststoffersatz von traceless wird als Granulat zu Verpackungen, Folien und Klebern verarbeitet – so etwa zu Versandtaschen bei OTTO oder Kleiderbügeln bei C&A. Das Material ist vollständig kompostierbar und hinterlässt keine Mikroplastik-Rückstände.

Laut traceless basiert der Produktionsprozess zudem auf nachwachsenden Rohstoffen, ist ressourceneffizient und ermöglicht lokale Lieferketten. Dem Impact-Bericht zufolge werden gegenüber der konventionellen Kunststoffherstellung bis zu 91 Prozent weniger CO₂-Emissionen erzeugt. Die erst kürzlich eröffnete Produktionsanlage in Hamburg, das 100-köpfige Team und eine erfolgreiche Seed-Finanzierung plus EU-Fördergelder sprechen für das chancenreiche Geschäftsfeld. Denn trotz Akteuren wie traceless ist die Transformation noch nicht im Mainstream angekommen. X DWN Telegramm Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Kreislaufwirtschaft: Wo Circular Design bereits wirkt

Im B2B-Bereich und bei Investitionsgütern sind kreislauffähige Modelle am weitesten etabliert, da die Rückwärtslogistik und Kundenanforderungen in Reparatur-, Leasing- oder Refurbishment-Methoden besser kontrollierbar sind. Bei Konsumgütern und im Produktdesign steckt der Wandel hingegen noch in den Anfängen – und in den Hochschulen. Modulare Smartphones, reparierbare Haushaltsgeräte und Möbel aus sortenreinen Materialien zeigen zwar die Richtung, sind aber schwerer steuerbar. Zudem überwiegen noch immer Ästhetik, Funktion und Marktfähigkeit in der Designpraxis den Aspekten zirkulären Designs, das sich erst sukzessive in der Ausbildung einer neuen Generation von Gestaltenden verankert. Im Bauwesen hingegen etabliert sich die Rückgewinnung von Baumaterialien aus Bestandsgebäuden im sogenannten "Urban Mining". Und auch die Modeindustrie, eine der ressourcenintensivsten Branchen weltweit, steuert durch regulatorischen Druck auf geschlossene Faserkreisläufe und Rücknahmemodelle zu.

Unabhängig der branchenspezifischen Herausforderungen ist das Muster dasselbe: Der Wandel erfordert Systemdenken, interdisziplinäres Arbeiten und Komplexitätsbewältigung. Designer müssen früher mit einer Vielzahl von Experten am Tisch sitzen. Weiterlesen Kritische Rohstoffe: Europas unterschätzter Machtfaktor

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Die Regulatorik kommt

Nicht nur Ressourcenknappheit, kritische Verbraucherstimmen und das wirtschaftliche Potenzial rufen zum zirkulären Handeln auf. Wer heute Geschäftsmodelle entwickelt oder skaliert, sollte die politischen Rahmenbedingungen kennen: Mit der Ökodesign-Verordnung (ESPR), der Verpackungsverordnung (PPWR) und der Empowering-Consumers-Richtlinie (EmpCo) müssen Produkte langlebig, reparierbar und recyclingfähig gestaltet sowie grüne Verkaufsversprechen transparent kommuniziert werden. Was außerhalb des Textil- und Bausektors noch Kür ist, wird Mindeststandard.

Der Earth Overshoot Day ist ein bitterer Stichtag, der uns an die vielschichtigen ökologischen Herausforderungen unserer Zeit erinnert. Ohne entsprechende Infrastrukturen, Regularien und ein verändertes Konsumverhalten wird Circular Design diese nicht lösen können. Gleichzeitig birgt es eine wesentliche Fragestellung und damit den möglichen Startschuss für ein neues Geschäftsmodell, das Antworten liefert auf: Wie entwickeln wir heute ein Produkt, das in fünf Jahren regulatorisch, wettbewerbsseitig und ressourcentechnisch bestehen kann?