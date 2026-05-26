Wirtschaft

Kritische Rohstoffe: Europas unterschätzter Machtfaktor

Lange Zeit galt die Globalisierung als Garant für Wohlstand und Stabilität. In einer vernetzten Welt, so die Theorie, würde der freie Handel dafür sorgen, dass Ressourcen immer dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden. Doch die geopolitischen Erschütterungen der vergangenen Jahre haben Europa unsanft geweckt. Jetzt gilt es, die nächsten Jahre entscheiden über Europas Zukunft!