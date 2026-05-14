Geothermie: Deutschland bohrt sich frei

Wärme aus der Tiefe wird zum Schlüssel der Energiewende. Geothermie könnte Städte und Haushalte langfristig versorgen. (Bild: ChatGPT)

Wärme aus der Tiefe wird zum Schlüssel der Energiewende. Geothermie könnte Städte und Haushalte langfristig versorgen. (Bild: ChatGPT)

Wärme aus der Tiefe: Geothermie in Deutschland vor dem Durchbruch

Geothermie könnte Deutschlands Wärmewende entscheiden — vorausgesetzt, das Land bohrt schnell genug. Direkt unter unseren Füßen lagert eine der mächtigsten Energiequellen der Welt: Erdwärme. Sie versiegt nicht, hinterlässt keinen radioaktiven Müll, verschmutzt die Luft nicht und hängt weder vom Wind noch von der Sonne ab.

In Deutschland fristete Geothermie jahrzehntelang ein Nischendasein. Jetzt, da Millionen Gasheizungen ersetzt werden müssen und Städte Fernwärmenetze aufbauen, rückt sie ins Zentrum — mit neuen Technologien, neuen Gesetzen und ambitionierten Plänen. In der Erdkruste steigt die Temperatur im Schnitt um drei Kelvin pro hundert Meter Tiefe. Wer tief genug bohrt, stößt immer auf Wärme. Die entscheidende Frage bleibt: wie viel, wie zugänglich — und zu welchem Preis?

Geothermie erklärt: Funktionsweise und Einsatz in Deutschland

Geothermie nutzt die Wärme, die tief im Erdinneren entsteht: durch radioaktiven Zerfall und durch Restwärme aus der Entstehung unseres Planeten vor rund 4,5 Milliarden Jahren. Dieser natürliche Wärmestrom steht konstant bereit, ist wetterunabhängig und im menschlichen Maßstab praktisch unerschöpflich.

Man unterscheidet zwei grundlegend verschiedene Formen der Nutzung.

Die oberflächennahe Geothermie erschließt Erdwärme aus bis zu 400 Metern Tiefe. Dort ist der Boden wärmer als die Außenluft, aber noch nicht heiß genug zum direkten Heizen. Deshalb koppelt man sie mit einer Wärmepumpe: Die Anlage entzieht dem Boden Wärme über Sonden oder Kollektoren und hebt das Temperaturniveau technisch an — ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. In Deutschland arbeiten bereits rund 480.000 solcher Anlagen, viele davon in Einfamilienhäusern.

Die tiefe Geothermie dagegen bohrt bis zu fünf Kilometer tief in die Erde. Dort erreichen die Temperaturen oft 100 bis 200 Grad Celsius — genug, um ganze Stadtteile zu beheizen oder sogar Strom zu erzeugen. Das Prinzip: Wasser fließt über ein Bohrloch in heiße Gesteinsschichten oder natürliche Wasserspeicher, erwärmt sich, steigt als heißes Medium wieder auf und speist ein Fernwärmenetz.

Geothermie auf einen Blick

Temperatur nimmt pro 100 m Tiefe um ~3 K zu

Oberflächennah (bis 400 m): Heizen und Kühlen einzelner Gebäude mit Wärmepumpe

Tief (ab 1.500 m): Fernwärme für ganze Stadtteile, bei hohen Temperaturen auch Stromerzeugung

Unabhängig von Wetter, Tageszeit und Jahreszeit — grundlastfähig rund um die Uhr

Rund 45 tiefe Geothermieanlagen in Deutschland (Stand 2026), ~480.000 oberflächennahe

Potenzial der Geothermie: Chancen für Deutschlands Wärmewende

Der Wärmebedarf in Deutschland ist gewaltig — und bislang zu großen Teilen fossil gedeckt. Genau hier öffnet Geothermie eine der attraktivsten Türen der Energiewende:

118 TWh nutzbares Wärmepotenzial tiefer Geothermie in Deutschland jährlich

10 Mio. Wohnungen könnten damit versorgt werden — ein Fünftel des Bestands

25 Prozent des kommunalen Fernwärmebedarfs könnten durch tiefe Geothermie gedeckt werden

Geothermie liefert nicht nur viel — sie liefert konstant. Anders als Wind- und Solaranlagen, die vom Wetter abhängen, arbeitet ein Geothermiekraftwerk mit einem Kapazitätsfaktor von rund 90 Prozent. Das macht die Technologie unter den erneuerbaren Energien einzigartig: Sie ist grundlastfähig, also rund um die Uhr verfügbar.

Ein weiterer Vorteil: Es fallen keine Brennstoffkosten an. Geothermie schützt damit vor Preissprüngen, wie sie Gas und Öl immer wieder auslösen. Für Kommunen und Verbraucher bedeutet das kalkulierbare, langfristig stabile Wärmepreise — und geringere Abhängigkeit von Importen.

Auf europäischer Ebene fallen die Zahlen noch größer aus. Eine Studie des Energie-Thinktanks Ember beziffert das erschließbare Potenzial auf rund 43 Gigawatt Enhanced-Geothermal-Kapazität in der EU — zu Kosten unter 100 Euro pro Megawattstunde, konkurrenzfähig mit fossilen Kraftwerken. Bei einem typischen Auslastungsfaktor könnten diese Anlagen rund 301 Terawattstunden Strom pro Jahr liefern: das entspricht etwa 42 Prozent der gesamten Kohle- und Gasstromerzeugung der EU.

Risiken der Geothermie: Was Projekte beachten müssen

Geothermie greift in den Untergrund ein — und das ist kein triviales Unterfangen. Die größten Risiken konzentrieren sich auf drei Punkte: induzierte Seismizität, Grundwasserverschmutzung und Druckveränderungen im Gestein.

Das bekannteste Negativbeispiel ist Staufen im Breisgau. Dort hob sich der Boden nach einer missglückten Bohrung im Jahr 2007 um mehr als 70 Zentimeter — Risse in Häusern, Schäden an historischen Gebäuden, jahrelange Sanierungen. Der Fall beschädigte das Vertrauen in die Geothermie nachhaltig.

Strenge seismische Überwachung ist inzwischen vorgeschrieben — Frühwarnsysteme erkennen gefährliche Druckanstiege, bevor sie zum Problem werden. Studien des Umweltbundesamtes zeigen: Bei korrekter Anwendung bleiben die Umwelteffekte lokal begrenzt. Risiken der Geothermie. (Bild: Gemini)

Risiken und Gegenmaßnahmen

• Induzierte Seismizität: Seismische Frühwarnsysteme, Drucküberwachung in Echtzeit

• Grundwasser: Mehrstufige Abdichtung der Bohrlöcher, strikte Genehmigungsauflagen

• Petrothermale Systeme: Aufspaltungen betreffen laut KIT nur einen Radius von 50–100 m

• Geothermie-Beschleunigungsgesetz (2025) schreibt einheitliche Standards vor

Neue Technologien: Geothermie in ganz Deutschland nutzbar

Lange galt Geothermie im großen Maßstab als Privileg weniger Regionen: des Süddeutschen Molassebeckens, des Oberrheingrabens und des Norddeutschen Beckens. Dort findet sich heißes, durchlässiges Gestein mit natürlich zirkulierendem Thermalwasser. Neue Technologien heben diese Beschränkung zunehmend auf.

Petrothermale Geothermie (EGS — Enhanced Geothermal Systems): Statt auf natürliche Wasservorkommen zu warten, presst man Wasser von der Oberfläche in künstlich erzeugte Risse in heißem, trockenem Gestein — in drei bis sechs Kilometern Tiefe. Das Wasser nimmt die Gesteinswärme auf, steigt erhitzt wieder auf. Das Prinzip: Geothermie nahezu überall, unabhängig von der lokalen Geologie. Die erzeugten Risse betreffen lediglich einen Radius von 50 bis 100 Metern. Allerdings ist EGS noch nicht vollständig marktreif; die Bohrkosten bleiben hoch, das Gestein oft hart und schwer zu durchdringen.

Closed-Loop-Systeme: Das kanadische Unternehmen Eavor verfolgt einen noch radikaleren Ansatz zur Marktreife: Ein geschlossenes Rohrsystem zirkuliert tief im Untergrund, ohne dass die Flüssigkeit direkt mit dem Gestein in Kontakt kommt. Das eliminiert das Kontaminationsrisiko und das sogenannte Fündigkeitsrisiko — also die Gefahr, dass eine teure Bohrung kein nutzbares Wasser erschließt. Im Dezember 2025 ging im bayerischen Geretsried die weltweit erste kommerzielle Closed-Loop-Anlage dieser Art ans Netz. Petrothermale Geothermie (l.) und Closed-Loop-System (r.). (Symbolbild: Gemini)

In Erfurt laufen seit Frühjahr 2026 erste Vorerkundungen: 17 gewaltige Vibro-Trucks kartieren den Untergrund mit Schallwellen bis in sieben Kilometer Tiefe. Erfurt gilt geologisch nicht als klassisches Geothermie-Gebiet, der tiefe Untergrund besteht dort vermutlich aus hartem Gneis und Granit. Gerade das macht das Projekt bedeutsam: Es testet, ob neue Technologien auch in solchen Regionen funktionieren.

Vorreiter in Deutschland: München und Hannover setzen Maßstäbe

München

100 Prozent erneuerbare Fernwärme bis 2040, zwei Drittel davon aus Geothermie. Sechs Anlagen in Betrieb, 17 Dubletten geplant. Neue Anlage für 75.000 Menschen im Bau. Investition: 9,5 Mrd. Euro bis 2045. Das Dampfnetz aus dem Jahr 1908 wird komplett auf Heißwasser umgestellt.

München profitiert von einer geologischen Besonderheit: Das Molassebecken unter der Stadt hält heißes Thermalwasser in zwei bis drei Kilometern Tiefe bereit. Was die Stadtwerke München seit 2012 aufgebaut haben, ist dennoch vor allem eine Infrastrukturleistung: Das historische Dampfnetz innerhalb des Mittleren Rings — seit 1908 gewachsen — wird bis 2028 vollständig auf moderne Heißwasserverteilung umgestellt. Erst dann lässt sich Geothermiewärme effizient einspeisen.

Hannover

Zwei Eavor-Loop-Closed-Loop-Anlagen mit je 15 MW sollen 15–20 Prozent des Fernwärmebedarfs decken. Ziel: klimaneutrale Fernwärme bis 2035. Das Netz wächst von 360 auf 550 km. Das Kohlekraftwerk Stöcken wird durch 14 neue klimaneutrale Quellen ersetzt.

Hannover zeigt, dass Geothermie auch ohne günstige Geologie funktioniert. Enercity verzichtet mit dem Eavor-Loop-System vollständig auf natürliche Thermalwasservorkommen — und eliminiert damit das größte wirtschaftliche Risiko herkömmlicher Tiefengeothermie.

Beide Städte demonstrieren: Der Weg zur geothermischen Fernwärme ist kein Selbstläufer, sondern ein jahrzehntelanger Transformationsprozess. Aber er funktioniert.

Neuer Treiber: KI-Rechenzentren erhöhen den Druck

Aus einer unerwarteten Richtung kommt derzeit ein starker Impuls für Geothermie weltweit: aus der Tech-Industrie. Rechenzentren, die durch KI-Anwendungen stark wachsen, benötigen rund um die Uhr zuverlässigen Strom — genau diese Eigenschaft unterscheidet Geothermie von anderen erneuerbaren Energien.

In den USA haben Google und Meta bereits milliardenschwere Verträge mit Geothermie-Unternehmen geschlossen. Fervo Energy betreibt mit Google seit 2023 das weltweit erste EGS-Projekt, das gezielt für ein Rechenzentrum gebaut wurde; im März 2026 unterzeichneten beide Unternehmen ein 3-Gigawatt-Rahmenabkommen. Meta sicherte sich 150 Megawatt geothermischen Strom von Sage Geosystems — an einem Standort fernab klassischer Thermalquellen.

In Deutschland fehlt dieser Trend bislang weitgehend. Frankfurt verbraucht bereits rund 40 Prozent seines Stroms in Rechenzentren. Neue Data Center sollen bis 2030 ausschließlich mit erneuerbaren Energien laufen. Ob Geothermie dabei eine Rolle spielt, bleibt offen — der Fokus liegt derzeit auf Wärme und Fernwärmenetzen. Weiterlesen Energyfische im Rhein: Wie Schwarmkraftwerke von Energyminer Strom in Flüssen produzieren

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Politik und Regulierung: Fortschritte, aber zu wenig Tempo

Die Rahmenbedingungen in Deutschland haben sich zuletzt deutlich verbessert. Im Dezember 2025 verabschiedete der Bundestag das Geothermie-Beschleunigungsgesetz (GeoBG): Geothermieanlagen genießen seitdem den Status eines "überragenden öffentlichen Interesses" — dieselbe Einstufung, die Wind- und Solaranlagen seit Jahren hilft, Planungsverfahren zu beschleunigen. Das Klimaschutzprogramm 2026 der Bundesregierung nennt Geothermie ausdrücklich als zentralen Baustein der Fernwärmeversorgung. Neue KfW-Förderprogramme sollen das finanzielle Risiko teurer Erstbohrungen abfedern.

Bis Ende Juni 2026 müssen alle deutschen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern ihre kommunale Wärmeplanung vorlegen — rund 80 Städte bundesweit. Diese Pläne entscheiden, welche Gebiete künftig an Fernwärmenetze angeschlossen werden und welche Quellen diese Netze speisen. Geothermie zählt dabei zu den zentralen Optionen.

Was jedoch fehlt, ist Tempo. Langwierige Genehmigungsverfahren, inkonsistente Förderung und das Fehlen einer koordinierten EU-Strategie bremsen den kommerziellen Ausbau. Europa hat zwar die Grundlagen der modernen Geothermie entwickelt — bei der Umsetzung holen die USA derzeit schnell auf. Nordamerika hat Europa bei der Pipeline geplanter Projekte bereits überholt.

Fazit: Geothermie in Deutschland — jetzt zählt Geschwindigkeit

Geothermie ist keine Zukunftstechnologie mehr. Sie liefert bereits heute Wärme für Hunderttausende Haushalte, sie ist grundlastfähig, brennstoffkostenfrei und klimaneutral. Neue Verfahren wie petrothermale Systeme und Closed-Loop-Technologien heben geografische Beschränkungen auf — Geothermie wird überall denkbar, von München bis Erfurt, von Hannover bis Frankfurt.

Die Bohrkosten sind in den letzten zehn Jahren um rund 40 Prozent gesunken. Das Geothermie-Beschleunigungsgesetz setzt neue politische Maßstäbe. Vorreiterstädte zeigen, dass sich die Pläne umsetzen lassen.

Was jetzt zählt, ist Geschwindigkeit. Deutschland verfügt über das geologische Potenzial, die technischen Mittel und den politischen Willen. Die Frage ist nicht mehr, ob Geothermie die Wärmewende trägt — sondern wie schnell das Land in die Tiefe geht.