Wirtschaft

"Mut zur kreativen Zerstörung": Matthias Bianchi vom Deutschen Mittelstandsbund DMB im DWN-Interview

Der deutsche Mittelstand steht unter immensem Druck – Bürokratie, Energiepreise und Fachkräftemangel belasten die Unternehmen massiv. Matthias Bianchi vom DMB warnt: Ohne gezielte Investitionen droht eine existenzielle Krise.
Autor
avtor
Maximilian Modler
27.04.2026 12:39
Lesezeit: 9 min
"Mut zur kreativen Zerstörung": Matthias Bianchi vom Deutschen Mittelstandsbund DMB im DWN-Interview
Wie geht es dem deutschen Mittelstand wirklich - und was kann helfen? Darum geht's im DWN-Interview mit Matthias Bianchi vom Deutschen Mittelstandsbund. (Bild: ChatGPT/Quelle: DMB/Jochen Rolfes)

Im Folgenden:

  • Welche Chancen KI-Lösungen für mittelständische Unternehmen eröffnen.
  • Warum digitale Kluft und fehlende Fachkräfte Wachstum bremsen.
  • Welche Maßnahmen den Mittelstand langfristig stabilisieren könnten.

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Maximilian Modler

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Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

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