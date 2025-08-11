Wirtschaft

5 Gründe, warum Deutschland seine Industrie nicht verlieren darf

Die Industrie war lange das Rückgrat des deutschen Wohlstands. Doch der Verlust von Produktionsstandorten, steigende Energiepreise und internationale Konkurrenz bedrohen diese Basis. Wer die Industrie aufgibt, gefährdet nicht nur Arbeitsplätze – sondern auch den sozialen Zusammenhalt, die Steuerbasis und letzten Endes womöglich sogar die politische Souveränität der Bundesrepublik.