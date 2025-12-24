DWN-Jahresrückblick 2025: Schulden, Krieg, KI – und Europas Zerreißprobe

Symbolbild für das Jahr? Ein älterer Mann in der Ukraine schaut aus seinem Fenster, das bei einem Luftangriff einer russischen Drohne auf ein Wohnhaus zerstört wird. (Foto: dpa)

Symbolbild für das Jahr? Ein älterer Mann in der Ukraine schaut aus seinem Fenster, das bei einem Luftangriff einer russischen Drohne auf ein Wohnhaus zerstört wird. (Foto: dpa) Foto: Efrem Lukatsky

Die heißesten Themen 2025: Der DWN-Jahresrückblick

Das Jahr 2025 war geprägt von geopolitischen tektonischen Verschiebungen und einer radikalen wirtschaftlichen Neuausrichtung Deutschlands sowie Gesamteuropas. Inmitten einer „nuklearen Renaissance“ im Osten, einem schärfer werdenden technologischen Wettlauf um Künstliche Intelligenz und den ersten konkreten Schritten hin zu einem digitalen Euro mussten sich unsere Leser mit massiven gesellschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Von der Lockerung der Schuldenbremse über den Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte bis hin zu düsteren Warnungen vor einem möglichen Kriegsszenario gegen Ende des Jahrzehnts – die folgenden Themen haben unsere Leser dieses Jahr besonders interessiert. Natürlich ist noch wesentlich mehr passiert - beispielsweise Trump und seine Zölle, die aktuell unter anderem die deutsche Automobilindustrie schreddern. Aber hier geht's nur um eine Liste der Artikel, die Sie, unsere Leser, dieses Jahr am spannendsten fanden. Viel Vergnügen!

1. Das deutsche Milliarden-Schuldenpaket: Infrastruktur auf Pump

Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz hat mit der Lockerung der Schuldenbremse den Weg für eine Neuverschuldung in historischer Höhe von etwa einer Billion Euro freigemacht. Diese gigantische Summe soll über Staatsanleihen am Finanzmarkt finanziert werden, um marode Infrastrukturen zu sanieren, den Klimaschutz voranzutreiben und die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Während Experten die Bonität Deutschlands aufgrund des AAA-Ratings als stabil einschätzen, warnen Kritiker vor steigenden Zinsbelastungen, die künftige Generationen und soziale Budgets massiv einschränken könnten.

2. Russlands Schatten: Warnung vor dem Angriff 2028

Geheimdienste und Spitzenpolitiker wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnten 2025 eindringlich davor, dass Russland in drei bis fünf Jahren die Verteidigungsbereitschaft der NATO testen könnte. Deutschland befindet sich laut Militärexperten bereits in einer hybriden Kriegsführung, die durch Cyberangriffe, Sabotage an LNG-Leitungen und Desinformation gekennzeichnet ist. Die Forderung nach einer „Kriegstüchtigkeit“ der Bundeswehr wurde zum zentralen politischen Narrativ, während die russische Kriegswirtschaft deutlich effizienter läuft als von vielen westlichen Beobachtern erwartet.

3. NATO-Aufrüstung: Ruf nach der Kriegswirtschaft

Der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen schlug 2025 Alarm und forderte eine mentale und industrielle Umstellung auf eine Kriegswirtschaft. Er plädiert dafür, zivile Industrieproduktion – insbesondere in der Automobilbranche – drastisch auf Rüstungsgüter wie Panzer und Drohnen umzusteuern, um eine glaubhafte Abschreckung gegenüber Wladimir Putin aufzubauen. Laut Rasmussen ist Europa aktuell zu langsam und schwach geführt, um einen möglichen Angriff auf NATO-Territorium noch in diesem Jahrzehnt sicher zu verhindern.

4. Politisches Beben: Die AfD auf Rekordkurs

Im Jahr 2025 stiegen die Umfragewerte der AfD immer weiter, aktuell ist sie mit 25,8 Prozent bundesweit die stärkste Kraft. Dieser Aufwärtstrend spiegelt nicht nur ein tiefes Unbehagen an der Basis der etablierten Parteien wider, sondern setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen - unter anderem dem Rechtsruck in Europa und der Welt, der unter anderem durch autoritäre Player wie Trump und Putin befeuert wird, die dadurch eigene Interessen wirtschaftlicher und politischer Natur durchsetzen.

5. Atomrenaissance: China und Russland diktieren das Tempo

Während der Westen mit Kostenexplosionen und jahrelangen Verzögerungen bei Neubauprojekten kämpft, führen China und Russland die weltweite nukleare Renaissance an. Von 52 seit 2017 unterzeichneten Verträgen über neue Reaktoren entfallen 48 auf chinesische oder russische Technologie. China plant, seine Kapazitäten bis 2050 zu verdreifachen und entwickelt bereits serienmäßig Reaktoren der dritten und vierten Generation sowie kleine modulare Reaktoren (SMR), während Europa Gefahr läuft, den technologischen Anschluss endgültig zu verlieren.

6. Supermagnete: Der unsichtbare Rohstoffkrieg

Ein technologisches Rückgrat der Energiewende, der Neodym-Eisen-Bor-Magnet, hat sich 2025 als strategisches Machtinstrument entpuppt. Ohne diese in Japan entwickelten Supermagneten wären Elektroautos und Windkraftanlagen technisch kaum denkbar, doch China kontrolliert über 80 Prozent der Verarbeitung der dafür notwendigen Seltenen Erden. Europa steht unter massivem Zugzwang, eigene Lieferketten aufzubauen, da Recycling allein den rasant steigenden globalen Bedarf nicht decken kann.

7. Künstliche Intelligenz: Warnung vor der Superintelligenz

Yoshua Bengio, einer der „Väter der KI“, warnte 2025 vor einer existenziellen Bedrohung für die Menschheit durch seine eigene Schöpfung. Er prognostiziert, dass Maschinen bald intelligenter sein werden als Menschen, was zu unkontrollierbaren Kriegen oder der Auslöschung der Spezies Mensch führen könnte. Bengio forderte eine strikte staatliche Aufsicht und mahnte, dass Europa im Billionen-Wettlauf zwischen den USA und China zur „dritten Kraft“ werden müsse, um nicht zum bloßen Spielball fremder Mächte zu werden.

8. Der Untergang der Mittelklasse: Die Warnung des Millionen-Traders

Gary Stevenson, ein ehemaliger Top-Trader der Citibank, zeichnet für 2025 ein düsteres Bild vom Kollaps der westlichen Mittelschicht infolge einer beispiellosen ökonomischen Ungleichheit. Seine Analyse zeigt, dass während die Reallöhne stagnieren, die Immobilienpreise so massiv steigen, dass selbst gut ausgebildete Paare kaum noch eine Chance auf Wohneigentum haben – ein Privileg, das früheren Generationen noch mit nur einem Einkommen offenstand. Stevenson warnt davor, dass diese ökonomische Ausweglosigkeit direkt zur politischen Radikalisierung und zum Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen führt. Als radikale Lösung schlägt er eine Besitzzeitbegrenzung für Land und Immobilien (analog zum Urheberrecht) vor: Nach 150 Jahren soll privater Besitz an die Allgemeinheit zurückfallen, um die Konzentration von geerbtem Vermögen zu brechen und die Kaufkraft der Löhne im Verhältnis zu Immobilien um bis zu 400 Prozent zu steigern.

9. Der digitale Euro: Europas Antwort auf das Silicon Valley

Die EU-Finanzminister haben 2025 den Fahrplan für den digitalen Euro konkretisiert, dessen Einführung für etwa 2028 geplant ist. Das Projekt wird als Akt der europäischen Souveränität verstanden, um die Abhängigkeit von US-Zahlungsdienstleistern wie PayPal oder Visa zu verringern. Trotz des Versprechens, dass der digitale Euro das Bargeld lediglich ergänzen soll, bleiben Datenschutzbedenken und die Angst vor staatlicher Überwachung des Zahlungsverkehrs in der Bevölkerung weit verbreitet.

10. Bargeldobergrenze: Das Ende der anonymen Freiheit?

Ein neues EU-Gesetz zur Geldwäschebekämpfung hat 2025 für hitzige Debatten gesorgt, da es Barzahlungen über 10.000 Euro verbietet und bereits ab 3.000 Euro einen Identitätsnachweis verlangt. Kritiker sehen darin einen massiven Einschnitt in die Privatsphäre und einen schleichenden Prozess zur Verdrängung des Bargelds, während Banken gleichzeitig die Anzahl der Geldautomaten massiv reduzieren. Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA in Frankfurt wird ab Mitte 2025 die Einhaltung dieser strengen Regeln überwachen.

11. BRICS-Zahlungsrevolution: Angriff auf SWIFT

Die BRICS-Staaten arbeiten intensiv an einem unabhängigen Finanzsystem als Alternative zum westlich dominierten SWIFT-Netzwerk. Ziel ist es, die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern und eine multipolare Weltordnung zu etablieren, die für Mitglieder und Nicht-Mitglieder gleichermaßen zugänglich ist. Diese Entwicklung könnte eine globale Verschiebung der Finanzmacht bedeuten und Ländern ermöglichen, westliche Sanktionsmechanismen künftig effektiv zu umgehen.

12. Gold und Krypto: Märkte zwischen Rekord und Panik

Die Finanzmärkte erlebten 2025 extreme Volatilität: Während Gold ein neues Allzeithoch erreichte, schwankte der Bitcoin-Kurs erheblich. Das Marktsentiment bei Kryptowährungen drehte innerhalb weniger Wochen von „Gier“ zu „extremer Angst“, getrieben durch den Rückzug institutioneller Investoren und makroökonomische Unsicherheiten. Gold-Analysten sind derweil gespalten, ob der Höhenflug anhält oder eine harte Landung durch stabilere Realzinsen bevorsteht.

Fazit: Deutschland am Scheideweg – Zwischen Aufbruch und Anpassung

Das Jahr 2025 markiert für Deutschland und Europa das endgültige Ende einer Ära der sicherheitspolitischen und ökonomischen Sorglosigkeit. Die Weichenstellungen dieses Jahres zeigen, dass die Bundesrepublik vor einer tektonischen Verschiebung ihrer Prioritäten steht: Weg von einer reinen Friedenslogik, hin zu einer notwendigen „Verteidigungsbereitschaft“, die sowohl die Industrie als auch die gesellschaftliche Mentalität erfasst. Friedrich Merz wird in diesem Kontext als potenzieller „Gamechanger“ betrachtet, der die massiven Herausforderungen zwar erkennt, nun aber beweisen muss, dass er seine Regierung und das Land durch diese volatilen Zeiten steuern kann.

Wirtschaftlich steht Deutschland vor einer strukturellen Qualifikationskrise, da bis 2030 schätzungsweise 3,1 Millionen Fachkräfte in digitalen und technischen Berufen fehlen könnten. Ohne eine radikale Beschleunigung bei der Entwicklung eigener, transparenter KI-Systeme läuft Europa Gefahr, im technologischen Wettstreit zwischen den USA und China zerrieben zu werden und zum bloßen „Spielball fremder Mächte“ abzusteigen. Gleichzeitig erkauft sich der Staat den notwendigen Umbau mit einem beispiellosen Billionen-Euro-Schuldenpaket, dessen Zinslast den finanziellen Spielraum kommender Generationen massiv einschränken und soziale Sicherungssysteme unter Druck setzen wird.

Letztlich wird die Stabilität der deutschen Gesellschaft davon abhängen, ob es gelingt, die ökonomische Erosion der Mittelschicht zu stoppen. Wie Analysen zeigen, ist die zunehmende Ungleichheit und die daraus resultierende Perspektivlosigkeit ein direkter Brandbeschleuniger für die politische Radikalisierung, die wir 2025 in neuen Umfragerekorden gesehen haben. Deutschland muss in den kommenden Jahren den Spagat zwischen notwendiger Aufrüstung, technologischer Innovation und dem Erhalt des sozialen Friedens meistern. Weiterlesen Mini-Reaktoren für Tech-Konzerne: Atomenergie als Schlüssel für KI

Bitcoin-Prognose 2026: Kurs erholt sich – Experten streiten über den weiteren Weg

Nato-Chef Rutte: Wie sich ein Angriff Russlands verhindern lässt

