Wirtschaft

Entwurf zur EnWG-Reform bringt Reiche unter Druck – was das Netzpaket-Aus konkret bedeutet

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche plant, den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien mit neuen Bedingungen zu versehen. Sie will dadurch die Kosten der Energiewende senken. Ihre Pläne stoßen allerdings bei vielen Experten auf Kritik. Sie sehen den weiteren zügigen Ausbau der Erneuerbaren im Rahmen der Energiewende in Gefahr. Nun gerät Reiche auch in den eigenen Reihen unter Druck.