Politik

Deutsche Umwelthilfe: Verbrenner-Aus 2030? BGH prüft Klimaklagen gegen Autobauer

Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, müssen BMW und Mercedes-Benz 2030 den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner einstellen. Um den Rechtsanspruch zu begründen, holt die Initiative weit aus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.03.2026 16:03
Lesezeit: 3 min
Deutsche Umwelthilfe: Verbrenner-Aus 2030? BGH prüft Klimaklagen gegen Autobauer
Die DUH will, dass BMW und Mercedes-Benz untersagt wird, in Zukunft Neuwagen mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren zu verkaufen. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum die Deutsche Umwelthilfe BMW und Mercedes direkt vor dem BGH verklagt.
  • Welche Grundsatzfrage der Bundesgerichtshof in Karlsruhe für Großemittenten klären soll.
  • Wie das Urteil den politischen Streit ums Verbrenner-Aus beeinflussen könnte.

