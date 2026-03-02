Technologie

Blackout-Vorsorge: Notstromlösung mit Solaranlagen auf Balkon oder Dach – was dabei wichtig ist

Ein plötzlicher Blackout kann Haushalte und Unternehmen unvorbereitet treffen. Immer mehr Eigentümer setzen deshalb auf eine Notstromlösung mit Photovoltaik. Doch nicht jede Anlage liefert automatisch Notstrom. Welche Technik ist wirklich geeignet – und wo lauern Risiken?