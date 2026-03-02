Politik

Nahost-Krieg: Bundeswehr letzte Wahl bei der Rückholung von Deutschen

Etwa 30.000 Touristen von deutschen Reiseveranstaltern hängen im Nahen Osten fest. Die Bundesregierung sieht aber in erster Linie nicht den Staat in der Verantwortung, um die Urlauber zurückzubringen.