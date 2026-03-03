Politik

Deutschland streicht Solardach-Förderung: Fokus auf Großanlagen

Die Bundesregierung plant das Aus für garantierte Einspeisetarife kleiner Solardachanlagen ab 2027. Wird die Neuausrichtung auf große Solarparks die Energiewende effizienter machen – oder private Investoren ausbremsen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.03.2026 06:04
Lesezeit: 3 min
Die private Solardach-Förderung soll eingestellt werden. (Foto: dpa) Foto: Mia Bucher

Im Folgenden:

  • Warum die Bundesregierung feste Einspeisetarife für kleine Solaranlagen ab 2027 abschafft.
  • Welche wirtschaftlichen Folgen der Förderstopp für Installationsbetriebe und private Investoren hat.
  • Wie Berlin mit Großsolarparks und Batteriespeichern die Netzstabilität verbessern will.

