Politik

Nahost-Krieg: Deutsche kommen nicht zurück - Lufthansa-Airbus fliegt leer von Abu Dhabi nach München

Etwa 30.000 Touristen von deutschen Reiseveranstaltern hängen im Nahen Osten fest. Die Bundesregierung sieht aber in erster Linie nicht den Staat oder die Bundeswehr in der Verantwortung, um die Urlauber zurückzubringen. Lufthansa-Airbus fliegt leer von Abu Dhabi nach München wegen fehlenden Kabinenpersonals.