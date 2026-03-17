Politik

Sondervermögen Schulden: Milliarden werden zur Stopfung von Haushaltslöchern missbraucht

Etikettenschwindel bei den Staatsfinanzen? Das Münchner Ifo-Institut wirft der Bundesregierung vor, neue Milliardenschulden massiv zweckentfremdet zu haben. Obwohl die 24,3 Milliarden Euro an Krediten offiziell für Klimaschutz und Infrastruktur reserviert waren, flossen laut den Ökonomen 95 Prozent der Summe schlicht in den allgemeinen Haushalt. Echte Investitionen in die Zukunft blieben demnach fast vollständig auf der Strecke.