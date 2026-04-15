Technologie

Novo Nordisk-Aktie: KI von OpenAI soll Pharmaentwicklung beschleunigen

Novo Nordisk treibt den Einsatz von KI in der Pharmaindustrie voran und setzt dabei auf eine Kooperation mit OpenAI. Kann künstliche Intelligenz den Konzern im Wettbewerb um lukrative Abnehmmedikamente wieder nach vorn bringen? Und was bedeutet das für die Novo Nordisk-Aktie?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.04.2026 17:11
Lesezeit: 2 min
Novo Nordisk-Aktie: KI von OpenAI soll Pharmaentwicklung beschleunigen
Novo Nordisk setzt auf KI und die Zusammenarbeit mit OpenAI, um die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und im Wettbewerb um Abnehmmedikamente aufzuholen (Foto: dpa) Foto: Christian Schultz

Im Folgenden:

  • Warum Novo Nordisk mit OpenAI kooperiert, um im Wettbewerb mit Eli Lilly aufzuholen.
  • Wie KI die Medikamentenentwicklung beschleunigen soll und wo die Technologie noch an Grenzen stößt.
  • Welche Folgen die Kooperation für Stellenabbau, Wachstumsstrategie und deutsche Pharmakonzerne hat.

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