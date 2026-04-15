Technologie

Novo Nordisk-Aktie: KI von OpenAI soll Pharmaentwicklung beschleunigen

Novo Nordisk treibt den Einsatz von KI in der Pharmaindustrie voran und setzt dabei auf eine Kooperation mit OpenAI. Kann künstliche Intelligenz den Konzern im Wettbewerb um lukrative Abnehmmedikamente wieder nach vorn bringen? Und was bedeutet das für die Novo Nordisk-Aktie?