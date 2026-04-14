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Anthropic-Manager Guillaume Princen über den Wettbewerb mit OpenAI und den Konflikt mit Trump

Der Wettbewerb im KI-Markt spitzt sich zu: Anthropic, das Unternehmen hinter dem populären KI-Assistenten Claude, fordert den ChatGPT-Entwickler OpenAI heraus – mit einem klaren Fokus auf Sicherheit und Unternehmenskunden. Doch ein Konflikt mit der US-Regierung wirft neue Risiken auf. Kann Vertrauen tatsächlich zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 19:03
Lesezeit: 4 min
Anthropic-Manager Guillaume Princen über den Wettbewerb mit OpenAI und den Konflikt mit Trump
Anthropic ist das Unternehmen hinter dem populären KI-Assistenten Claude. (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie konnte das Unternehmen OpenAI zuletzt Marktanteile abnehmen?
  • Welche Rolle spielen Unternehmenskunden für das Geschäftsmodell?
  • Wieso droht der Konflikt mit der US-Regierung Milliarden zu kosten?

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