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Anthropic-Manager Guillaume Princen über den Wettbewerb mit OpenAI und den Konflikt mit Trump

Der Wettbewerb im KI-Markt spitzt sich zu: Anthropic, das Unternehmen hinter dem populären KI-Assistenten Claude, fordert den ChatGPT-Entwickler OpenAI heraus – mit einem klaren Fokus auf Sicherheit und Unternehmenskunden. Doch ein Konflikt mit der US-Regierung wirft neue Risiken auf. Kann Vertrauen tatsächlich zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden?