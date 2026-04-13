Technologie

Anthropic versetzte das US-Finanzministerium wegen der Sicherheit der Banken in Aufruhr

Das neue KI-Modell des Unternehmens Anthropic hat sich als außergewöhnlich leistungsfähig bei der Suche und Ausnutzung von Software-Schwachstellen erwiesen. Dies veranlasste die US-Regierung, Spitzenmanager großer Banken kurzfristig zu Gesprächen nach Washington zu laden.