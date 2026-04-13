Technologie

Anthropic versetzte das US-Finanzministerium wegen der Sicherheit der Banken in Aufruhr

Das neue KI-Modell des Unternehmens Anthropic hat sich als außergewöhnlich leistungsfähig bei der Suche und Ausnutzung von Software-Schwachstellen erwiesen. Dies veranlasste die US-Regierung, Spitzenmanager großer Banken kurzfristig zu Gesprächen nach Washington zu laden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 15:11
Lesezeit: 4 min
Anthropic versetzte das US-Finanzministerium wegen der Sicherheit der Banken in Aufruhr
Der US-Finanzminister Scott Bessent (links) und der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell (Mitte), luden alle führenden Bankmanager ein, um eine neue Cyberbedrohung zu erörtern – das neueste KI-Modell von Anthropic. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum Anthropics neues KI-Modell US-Finanzminister Bessent und Fed-Chef Powell alarmierte.
  • Welche Großbanken kurzfristig nach Washington einbestellt wurden und was dort besprochen wurde.
  • Wie das KI-Modell „Mythos" jahrzehntealte Sicherheitslücken in Banksystemen aufspürt.

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