Wirtschaft

USA-Iran-Abkommen: Kommt jetzt die Entlastung bei den Spritpreisen?

Die Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt weltweit für Aufmerksamkeit – auch an den Energiemärkten. Experten sehen Chancen auf sinkende Öl- und Spritpreise. Doch trotz der positiven Signale bleibt eine entscheidende Frage offen: Wie schnell kann sich die Versorgung tatsächlich normalisieren?