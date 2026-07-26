Wirtschaft

Unternehmensmedien: Wer nur Inhalte postet, hat den Kampf um Kunden bereits verloren

Unternehmen produzieren Podcasts, Videos und LinkedIn-Beiträge, doch das Publikum bleibt aus. Der Grund: Viele behandeln Inhalte wie kurzfristige Werbung statt wie ein dauerhaftes Produkt. Wer eine eigene Medienmarke aufbaut, kann Vertrauen schaffen, Kunden früher überzeugen und Aufmerksamkeit gewinnen, die nicht mit jedem Kampagnenende wieder verschwindet.