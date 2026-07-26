Wirtschaft

Unternehmensmedien: Wer nur Inhalte postet, hat den Kampf um Kunden bereits verloren

Unternehmen produzieren Podcasts, Videos und LinkedIn-Beiträge, doch das Publikum bleibt aus. Der Grund: Viele behandeln Inhalte wie kurzfristige Werbung statt wie ein dauerhaftes Produkt. Wer eine eigene Medienmarke aufbaut, kann Vertrauen schaffen, Kunden früher überzeugen und Aufmerksamkeit gewinnen, die nicht mit jedem Kampagnenende wieder verschwindet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.07.2026 12:10
Lesezeit: 5 min
Unternehmensmedien: Wer nur Inhalte postet, hat den Kampf um Kunden bereits verloren
Unternehmensmedien schaffen bleibende Aufmerksamkeit. (Foto: dpa | Elisa Schu) Foto: Elisa Schu

Im Folgenden:

  • Warum Unternehmen trotz zahlreicher Inhalte kaum ein dauerhaftes Publikum gewinnen.
  • Wie eigene Medienmarken Vertrauen schaffen und klassische Werbung wirksamer machen.
  • Weshalb einzelne Posts keine langfristige Bindung zur Zielgruppe aufbauen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Unternehmensmedien: Wer nur Inhalte postet, hat den Kampf um Kunden bereits verloren
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Unternehmensmedien: Wer nur Inhalte postet, hat den Kampf um Kunden bereits verloren
26.07.2026

Unternehmen produzieren Podcasts, Videos und LinkedIn-Beiträge, doch das Publikum bleibt aus. Der Grund: Viele behandeln Inhalte wie...

Geldpolitik wurde unter Greenspan zur Macht über die Märkte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Geldpolitik wurde unter Greenspan zur Macht über die Märkte
26.07.2026

Alan Greenspan konnte mit einem Halbsatz Märkte beruhigen oder verunsichern. Fast zwei Jahrzehnte lang galt der Fed-Chef als Dirigent der...

Lohntransparenz: Nordea legt Gehälter offen und verändert die Machtverhältnisse
DWN
Unternehmen
Unternehmen Lohntransparenz: Nordea legt Gehälter offen und verändert die Machtverhältnisse
26.07.2026

Was geschieht, wenn Beschäftigte plötzlich erkennen können, ob ihr Gehalt am oberen oder unteren Ende der vorgesehenen Spanne liegt? Die...

Hitzefalle Spielplatz: Wie Städte für mehr Schatten sorgen wollen
DWN
Panorama
Panorama Hitzefalle Spielplatz: Wie Städte für mehr Schatten sorgen wollen
26.07.2026

Die Sommer werden heißer, und viele Spielplätze geraten an ihre Grenzen. Fehlender Schatten und aufgeheizte Flächen erschweren das...

Britische Wirtschaft: Die Heimat des Kapitalismus steckt in der Wachstumsfalle
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Britische Wirtschaft: Die Heimat des Kapitalismus steckt in der Wachstumsfalle
26.07.2026

Großbritannien wechselt seine Regierungschefs, doch die Wirtschaft bleibt stehen. Seit der Finanzkrise wächst die Heimat des Kapitalismus...

Russische Atomtechnik in Deutschland: Was hinter der umstrittenen Kooperation in Lingen steckt
DWN
Politik
Politik Russische Atomtechnik in Deutschland: Was hinter der umstrittenen Kooperation in Lingen steckt
25.07.2026

Die Genehmigung für eine Brennelementefertigung mit russischer Technologie in Niedersachsen wirft weitreichende Fragen auf. Während...

KI und Geldpolitik: Warum die Fed vor einem Zinsdilemma steht
DWN
Finanzen
Finanzen KI und Geldpolitik: Warum die Fed vor einem Zinsdilemma steht
25.07.2026

Künstliche Intelligenz soll die Produktivität steigern und die Inflation bremsen. Doch ausgerechnet der milliardenschwere KI-Boom könnte...

Milliardäre besteuern: Die Buchwert-Falle
DWN
Politik
Politik Milliardäre besteuern: Die Buchwert-Falle
25.07.2026

Berlin streitet über das Erbe und das Geld der Reichsten. Doch die vermeintliche Lösung des Fiskus entpuppt sich als Sprengsatz für die...