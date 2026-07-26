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Lohntransparenz: Nordea legt Gehälter offen und verändert die Machtverhältnisse

Was geschieht, wenn Beschäftigte plötzlich erkennen können, ob ihr Gehalt am oberen oder unteren Ende der vorgesehenen Spanne liegt? Die Großbank Nordea hat den Schritt gewagt und sämtliche Tätigkeiten in ein transparentes Gehaltssystem eingeordnet. Das Ergebnis widerlegt manche Befürchtung, stellt Führungskräfte aber vor eine heikle Aufgabe. Sie müssen künftig erklären können, warum der eine mehr verdient als die andere.