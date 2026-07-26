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Lohntransparenz: Nordea legt Gehälter offen und verändert die Machtverhältnisse

Was geschieht, wenn Beschäftigte plötzlich erkennen können, ob ihr Gehalt am oberen oder unteren Ende der vorgesehenen Spanne liegt? Die Großbank Nordea hat den Schritt gewagt und sämtliche Tätigkeiten in ein transparentes Gehaltssystem eingeordnet. Das Ergebnis widerlegt manche Befürchtung, stellt Führungskräfte aber vor eine heikle Aufgabe. Sie müssen künftig erklären können, warum der eine mehr verdient als die andere.
Autor
avtor
Iben Schmidt
26.07.2026 09:51
Lesezeit: 10 min
Lohntransparenz: Nordea legt Gehälter offen und verändert die Machtverhältnisse
Offene Gehaltsspannen schaffen Klarheit, aber auch Druck. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum Nordea sämtliche Tätigkeiten in transparente Gehaltsstufen eingeordnet hat.
  • Wie Lohntransparenz willkürliche Gehaltsentscheidungen und unbewusste Verzerrungen verhindern kann.
  • Welche Folgen offene Gehaltsspannen für Beschäftigte und Führungskräfte haben.

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avtor1
Iben Schmidt
Iben Schmidt ist Journalistin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit dänischer Perspektive auf Unternehmen, Arbeitswelt und Managementfragen.
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