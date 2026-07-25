Wirtschaft

Dieselknappheit: Der Welt geht der Treibstoff aus

Nicht nur Rohöl wird zum geopolitischen Druckmittel. Zerstörte Raffinerien, leere Lager und neue Drohungen der Huthi gefährden zunehmend die Versorgung mit Diesel und Benzin. Wenn die Kraftstoffpreise weiter steigen, drohen höhere Transportkosten, schwächere Produktion und eine erzwungene Nachfragezerstörung. Auch Deutschland wäre von einem globalen Treibstoffschock unmittelbar betroffen.