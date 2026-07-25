Wirtschaft

Dieselknappheit: Der Welt geht der Treibstoff aus

Nicht nur Rohöl wird zum geopolitischen Druckmittel. Zerstörte Raffinerien, leere Lager und neue Drohungen der Huthi gefährden zunehmend die Versorgung mit Diesel und Benzin. Wenn die Kraftstoffpreise weiter steigen, drohen höhere Transportkosten, schwächere Produktion und eine erzwungene Nachfragezerstörung. Auch Deutschland wäre von einem globalen Treibstoffschock unmittelbar betroffen.
Autor
avtor
Hakon Redder
25.07.2026 10:03
Lesezeit: 5 min
Dieselknappheit: Der Welt geht der Treibstoff aus
Zerstörte Raffinerien, leere Lager und Huthi-Drohungen verschärfen die Dieselknappheit. (Foto: dpa | Marwan Naamani) Foto: Marwan Naamani

Im Folgenden:

  • Warum der Welt eine gefährliche Knappheit bei Diesel und Benzin droht.
  • Wie zerstörte Raffinerien die globalen Kraftstoffpreise weiter nach oben treiben.
  • Welche Folgen eine Dieselknappheit für Verbraucher und Unternehmen in Deutschland hätte.

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