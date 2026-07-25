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Renault Clio im Test: Fast nicht wiederzuerkennen, aber deutlich teurer

Der neue Clio ist größer, eleganter, technologisch fortschrittlicher und auch teurer als früher. In der bestausgestatteten Version „Esprit Alpine E-Tech 160“ kostet er fast 28.000 Euro.
Autor
Marko Čopi
25.07.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Renault Clio im Test: Fast nicht wiederzuerkennen, aber deutlich teurer
Der neue Renault Clio ist im Test fast nicht wiederzuerkennen. (Foto: Marko Čopi)

Im Folgenden:

  • Warum der neue Renault Clio preislich in die Kompaktklasse aufsteigt.
  • Wie die Hybridtechnologie den Kofferraum des französischen Kleinwagens schrumpfen lässt.
  • Welche Faktoren den modernisierten Clio im Alltagstest besonders effizient machen.

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