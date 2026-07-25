Politik

Russische Atomtechnik in Deutschland: Was hinter der umstrittenen Kooperation in Lingen steckt

Die Genehmigung für eine Brennelementefertigung mit russischer Technologie in Niedersachsen wirft weitreichende Fragen auf. Während Behörden auf rechtliche Vorgaben verweisen, warnen Kritiker vor neuen Abhängigkeiten und Sicherheitsrisiken. Ist die Entscheidung wirklich alternativlos?