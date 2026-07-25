Politik

Milliardäre besteuern: Die Buchwert-Falle

Berlin streitet über das Erbe und das Geld der Reichsten. Doch die vermeintliche Lösung des Fiskus entpuppt sich als Sprengsatz für die Eigenkapitalbasis inhabergeführter Betriebe. Warum der Staat das Steuerrecht überfordert und stattdessen an den systemischen Fehlern der Einkommensteuer ansetzen müsste.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
25.07.2026 12:00
Aktualisiert: 21.06.2031 19:00
Lesezeit: 8 min
Milliardäre besteuern: Die Buchwert-Falle
Die Besteuerung großer Vermögen bleibt ein wirtschaftspolitischer Balanceakt. (Bild: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Weshalb eine klassische Substanzsteuer das Eigenkapital deutscher Familienunternehmen gefährdet.
  • Wie neue Forschungsdaten das tatsächliche Ausmaß der Vermögenskonzentration in Deutschland offenlegen.
  • Warum das traditionelle Einkommensteuerrecht bei den Vermögenszuwächsen der Superreichen an Grenzen stößt.

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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