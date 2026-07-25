Finanzen

KI und Geldpolitik: Warum die Fed vor einem Zinsdilemma steht

Künstliche Intelligenz soll die Produktivität steigern und die Inflation bremsen. Doch ausgerechnet der milliardenschwere KI-Boom könnte die Preise zunächst weiter antreiben. In der Federal Reserve ist deshalb ein Richtungsstreit entbrannt: Muss die Notenbank die Zinsen senken, um das künftige Wachstum zu fördern, oder länger hoch halten, weil Rechenzentren, Strom und Halbleiter einen neuen Nachfrageschock auslösen?
Autor
avtor
Viktor Munkhammar
25.07.2026 16:00
Lesezeit: 5 min
KI und Geldpolitik: Warum die Fed vor einem Zinsdilemma steht
Fed-Chef Kevin Warsh sieht in künstlicher Intelligenz einen möglichen Produktivitätsschub. (Foto: dpa) Foto: Will Oliver

Im Folgenden:

  • Warum künstliche Intelligenz die Federal Reserve in ein Zinsdilemma bringt.
  • Wie der KI-Boom gleichzeitig Inflation auslösen und langfristig bremsen kann.
  • Weshalb Fed-Chef Kevin Warsh niedrigere Zinsen für gerechtfertigt hält.

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Viktor Munkhammar
Viktor Munkhammar ist Journalist bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit schwedischer Perspektive auf Geldpolitik, Konjunktur und Finanzmärkte.
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