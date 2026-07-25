Finanzen

KI und Geldpolitik: Warum die Fed vor einem Zinsdilemma steht

Künstliche Intelligenz soll die Produktivität steigern und die Inflation bremsen. Doch ausgerechnet der milliardenschwere KI-Boom könnte die Preise zunächst weiter antreiben. In der Federal Reserve ist deshalb ein Richtungsstreit entbrannt: Muss die Notenbank die Zinsen senken, um das künftige Wachstum zu fördern, oder länger hoch halten, weil Rechenzentren, Strom und Halbleiter einen neuen Nachfrageschock auslösen?