Panorama

Hitzefalle Spielplatz: Wie Städte für mehr Schatten sorgen wollen

Die Sommer werden heißer, und viele Spielplätze geraten an ihre Grenzen. Fehlender Schatten und aufgeheizte Flächen erschweren das Spielen im Freien. Kommunen stehen vor der Herausforderung, ihre Anlagen klimafest umzubauen – doch wie gelingt das sinnvoll?