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Hitzefalle Spielplatz: Wie Städte für mehr Schatten sorgen wollen

Die Sommer werden heißer, und viele Spielplätze geraten an ihre Grenzen. Fehlender Schatten und aufgeheizte Flächen erschweren das Spielen im Freien. Kommunen stehen vor der Herausforderung, ihre Anlagen klimafest umzubauen – doch wie gelingt das sinnvoll?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
26.07.2026 07:33
Lesezeit: 3 min
Hitzefalle Spielplatz: Wie Städte für mehr Schatten sorgen wollen
2. Heiße Rutschen, fehlender Schatten und steigende Temperaturen: Kommunen müssen Spielplätze klimafest gestalten. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum werden viele Spielplätze im Sommer zur Hitzefalle?
  • Weshalb fehlen bislang verbindliche Hitzeschutz-Standards?
  • Wie reagieren Städte auf steigende Temperaturen?

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