Wirtschaft

Geldpolitik wurde unter Greenspan zur Macht über die Märkte

Alan Greenspan konnte mit einem Halbsatz Märkte beruhigen oder verunsichern. Fast zwei Jahrzehnte lang galt der Fed-Chef als Dirigent der Wall Street, dann wurde sein Vermächtnis von der Finanzkrise überschattet. Seine Geschichte zeigt, wie aus kluger Geldpolitik eine gefährliche Wette auf Rettung werden kann.