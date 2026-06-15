Politik

Ukraine entwickelt kostengünstige Alternative zu US-amerikanischen Patriot-Raketen

Die Ukraine hat eine neue Luftabwehrrakete getestet, die eine kostengünstigere und für die Serienfertigung geeignete Alternative zum US-amerikanischen Patriot-System darstellt.
Autor
avtor
Nele-Mai Olup
15.06.2026 14:13
Aktualisiert: 15.06.2026 14:23
Lesezeit: 7 min
Ukraine entwickelt kostengünstige Alternative zu US-amerikanischen Patriot-Raketen
Langstrecken-Raketen-Drohnen vom Typ Peklo (Hölle) wurden schon vor Jahren an die Ukraine übergeben. (Foto: dpa) Foto: ---

Im Folgenden:

  • Warum die neue ukrainische Abfangrakete deutlich günstiger als das US-Patriot-System ist.
  • Welche europäischen Rüstungskonzerne zentrale Bausteine für das ukrainische Abwehrprojekt liefern.
  • Wie der Hersteller Fire Point eine schnelle Serienfertigung im Kriegsgebiet realisieren will.

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Nele-Mai Olup

***

Nele-Mai Olup ist Autorin bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern. Sie schreibt vor allem über internationale Politik, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklungen. Ihre Beiträge behandeln unter anderem den Ukrainekrieg, Verteidigungspolitik, Technologieunternehmen und geopolitische Risiken.

 
 
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