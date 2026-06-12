Politik

Analyse: Putin ist verunsichert – er fürchtet das gleiche Schicksal wie Khamenei

Nach der Ermordung von Ayatollah Khamenei in Teheran unterbrach Putins Sicherheitsdienst das persönliche Sicherheitssystem des Präsidenten, um die Internetverbindung zu blockieren.
Autor
avtor
Hakon Redder
12.06.2026 10:37
Aktualisiert: 12.06.2026 11:00
Lesezeit: 8 min
Analyse: Putin ist verunsichert – er fürchtet das gleiche Schicksal wie Khamenei
Russlands Präsident Wladimir Putin und Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan im Großen Kremlpalast. (Foto: dpa) Foto: Ramil Sitdikov

Im Folgenden:

  • Warum Wladimir Putin nach einem präzisen Luftangriff in Teheran sein persönliches Sicherheitssystem abschalten ließ.
  • Wie Russlands eigenes massives Überwachungssystem plötzlich zu einem enormen Sicherheitsrisiko für den Kreml wird.
  • Welche neue Gefahr künstliche Intelligenz und gehackte Kameradaten für den innersten Kreml-Zirkel darstellen.

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