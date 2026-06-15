Politik

Europäische Schlüsselstaaten wollen Kaja Kallas’ Macht beschneiden

Mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, allen voran Deutschland und Frankreich, suchen nach Möglichkeiten, die Macht der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, und ihres mit einem Jahresbudget von 1 Milliarde Euro ausgestatteten Auswärtigen Dienstes zu beschneiden.
Autor
avtor
Ken Rohelaan
15.06.2026 16:00
Lesezeit: 6 min
Europäische Schlüsselstaaten wollen Kaja Kallas’ Macht beschneiden
Frankreich und Deutschland zweifeln die Unvoreingenommenheit von Kaja Kallas an. (Foto: dpa) Foto: Petros Karadjias

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland und Frankreich die Macht der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas gezielt beschneiden wollen.
  • Welche strukturellen Konflikte den Milliarden-Etat des Europäischen Auswärtigen Dienstes derzeit infrage stellen.
  • Weshalb Kallas mit unabgestimmten Positionen zu China wachsenden Widerstand europäischer Regierungen auslöst.

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