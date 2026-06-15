Politik

Europäische Schlüsselstaaten wollen Kaja Kallas’ Macht beschneiden

Mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, allen voran Deutschland und Frankreich, suchen nach Möglichkeiten, die Macht der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, und ihres mit einem Jahresbudget von 1 Milliarde Euro ausgestatteten Auswärtigen Dienstes zu beschneiden.